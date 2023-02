Πολιτική

Βουλή - Μανούσος Βολουδάκης: ο Φραγκάκης δεν θα πάρει την έδρα του

Τι αναφέρει ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, για την απόφαση του να μην ορκιστεί βουλευτής στην θέση του Μανούσου Βολουδάκη. Ποιος είναι ο επόμενος επιλαχών.

Ενώ ο πολιτικός κόσμος της χώρας θρηνεί την δεύτερη απώλεια βουλευτή μέσα σε λίγες ημέρες, μετά από την εκδημία του Νεκτάριου Σαντορινιού, ο Δημήτρης Φραγκάκης ανακοίνωσε ότι δεν θα καταλάβει την βουλευτική έδρα στα Χανιά, που χηρεύει μετά από τον θάνατο του Μανούσου Βολουδάκη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, σε δήλωση του, σχετικά με την απόφαση αυτή, αναφέρει:

«Στέκομαι με σεβασμό στο πένθος της οικογένειας του Μανούσου Βολουδάκη, οφείλω όμως θεσμικά να ξεκαθαρίσω την στάση μου σχετικά με την βουλευτική έδρα στο νομό Χανίων. Παρόλο που στις εκλογές του 2019 ήμουν πρώτος επιλαχών, δεν θα αναλάβω την έδρα στο νομό Χανίων λόγω των σημαντικών υποχρεώσεών μου στον ΕΟΤ, της ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων από τον Πρωθυπουργό ενόψει εθνικών εκλογών αλλά και την ήδη δεδηλωμένη απόφαση να μην είμαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Για το σκοπό αυτό απέστειλα σήμερα σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα».

Στις εκλογές του 2019, κάτω από τον κ. Φραγκάκη είχαν έρθει, βάσει σταυρών, άλλοι δύο υποψήφιοι της ΝΔ.

Οι σταυροί των υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ στα Χανιά, σύμφωνα με το Υπ. Εσωτερικών:

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Κωνσταντίνου: 16.464

του Κωνσταντίνου: 16.464 ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου: 12.816

του Γεωργίου: 12.816 ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βασιλείου: 7.039

του Βασιλείου: 7.039 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τιμολέοντος: 5.126

του Τιμολέοντος: 5.126 ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου: 3.797

του Βασιλείου: 3.797 ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ) του Φαίδρου: 1.604