Άλκης Καμπανός: Τα βίντεο από την δολοφονία και το ξέσπασμα του πατέρα του

Συνεχίστηκε για 7η μέρα η δίκη των 12 κατηγορουμένων για το φονικό επεισόδιο. Και σήμερα δεν έλειψαν οι εντάσεις. "Λύγισαν" οι γονείς του Άλκη.



Με την προβολή τεσσάρων βίντεο από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του Άλκη Καμπανού και υπό τα βλέμματα των γονιών του 19χρονου, συνεχίστηκε για 7η μέρα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη των 12 κατηγορουμένων για το φονικό επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Οι γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή παρακολούθησαν καρέ-καρέ τα βίντεο, την ίδια ώρα που ο μάρτυρας αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης κατέθετε στο δικαστήριο για τις κινήσεις και θέσεις τόσο των κατηγορουμένων όσο και των οχημάτων τους αναφορικά με τους χρόνους τέλεσης του άγριου εγκλήματος.

Επρόκειτο για υλικό το οποίο περιλαμβάνεται στο φάκελο της δικογραφίας και προέρχεται από ένα κατάστημα ψιλικών, ένα χρυσοχοείο και από δύο μπαλκόνια παρακείμενων πολυκατοικιών (τα δύο πρώτα από κάμερες ασφαλείας και τα υπόλοιπα από κινητά τηλέφωνα). Την προβολή τους είχε ζητήσει το δικαστήριο, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα μερίδας της υπεράσπισης.

Τα επίμαχα βίντεο - ανάλογα με το σημείο απ' όπου τραβήχτηκαν - μεταξύ άλλων καταγράφουν την άφιξη και αποχώρηση των τριών αυτοκινήτων στα οποία επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, ενώ δείχνουν τις τελευταίες στιγμές της επίθεσης (στο σύνολό της διήρκησε 66 δευτερόλεπτα, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας) και κάποιους εκ των 12 εμπλεκόμενων προσώπων να απομακρύνονται από τα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας επί της οδού Γαζή, όπου τελέστηκε το έγκλημα, τρέχοντας προς τα οχήματα.

Ο αστυνομικός κλήθηκε να τοποθετήσει έναν έναν τους κατηγορούμενους χρονικά και χωροταξικά στο αιματηρό συμβάν, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμη φορά ότι επρόκειτο για «καταδρομική επίθεση». Από τις αστυνομικές έρευνες φαίνεται δε, να προέκυψε - όπως κατέθεσε ο αστυνομικός - ότι η επίθεση έγινε ως «αντίποινα» για προγενέστερο οπαδικό επεισόδιο στο οποίο είχε εμπλακεί, ως θύμα, ένας εκ των κατηγορουμένων.

Αναφορικά με τις έρευνες και το DNA που εντοπίστηκε, ο ίδιος μάρτυρας, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στο τρίτο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο κατηγορούμενος που συνελήφθη χρονικά τελευταίος, λέγοντας ότι παρότι «το όχημα είχε πλυθεί μέσα-έξω» εντοπίστηκε γενετικό υλικό από τον συνοδηγό του.

Από τη σημερινή διαδικασία δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και γι' αυτό το δικαστήριο χρειάστηκε να κάνει μία ολιγόλεπτη διακοπή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Μη με χτυπάτε άλλο» φώναξε ο πατερας του Άλκη και αποχώρησε από το δικαστήριο

«Μη με χτυπάτε άλλο». Χρησιμοποιώντας τα τελευταία λόγια του γιου του, ο Αριστείδης Καμπανός εξέφρασε την αντίδρασή του στο περιεχόμενο των ερωτήσεων που δεχόταν μάρτυρας - αστυνομικός από συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των 12 κατηγορούμενων για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη.

Αφού επανέλαβε την παραπάνω φράση, αποχώρησε από την αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, χειροκροτούμενος από το ακροατήριο.

Νωρίτερα, οι γονείς του Άλκη παρακολούθησαν σιωπηλοί και ανέκφραστοι τα βίντεο που προβλήθηκαν από το σημείο της φονικής επίθεσης. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του ίδιου μάρτυρα αστυνομικού, από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης.

