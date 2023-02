Παράξενα

Ρέθυμνο: Τσάντα με δεκάδες κιλά χασίς… έκανε ωτοστόπ

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Στην άκρη του δρόμου εντόπισαν οι αρχές μία σακούλα με μεγάλη ποσότητα κάνναβης στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες όταν, κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί εντόπισαν πεταμένη στην άκρη του δρόμου, σε παράδρομο του ΒΑΟΚ προς την Επισκοπή Ρεθύμνου, μία σακούλα που περιείχε 14 κιλά και 240 γραμμάρια χασίς.

Οι αστυνομικοί έθεσαν την περιοχή υπό διακριτική παρακολούθηση για αρκετά 24ωρα αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε να παραλάβει τη σακούλα.

Τελικά, οι αστυνομικοί την παρέλαβαν και την έστειλαν στα εργαστήρια προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία, ώστε να βρεθεί ο κάτοχός της.

