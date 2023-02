Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: “Μαϊμού” στρατιωτικός της πήρε τα λεφτά και την παράτησε

Τι κόλπο έκανε ο δήθεν στρατιωτικός με σκοπό να παραπλανήσει τη σύντροφό του και να της αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο στρατιωτικός που ήθελε να την παντρευτεί ήταν απατεώνας που της έφαγε χρήματα. Η απάτη γνωστή σε πολλούς που έχουν κάνει το λάθος να πιστέψουν τα λόγια αγάπης, όχι όμως για μια 34χρονη από το Ρέθυμνο, που τυφλώθηκε από έρωτα και περίμενε τον «καλό» της να έρθει από τα ξένα για να τη ζητήσει σε γάμο και αντιλήφθηκε την απάτη λίγο πριν την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Έτσι, η γυναίκα από το Ρέθυμνο ακολούθησε τις οδηγίες του μελλοντικού συζύγου, τον οποίον «γνώρισε» στις 20 Ιανουαρίου και έκανε το λάθος να ενεργοποιήσει το λινκ που της έστειλε για να προχωρήσει η υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο «μαϊμού» στρατιωτικός είπε στην 34χρονη ότι θα πρέπει να υπογράψει κάποια χαρτιά ώστε να έρθει από Αμερική μόνιμα στην Κρήτη.

Εκείνη πιστεύοντας ότι δίνει απαραίτητα στοιχεία σε μεταφορική εταιρία, ενεργοποίησε τις διαδικασίες που τελικώς είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει περίπου 2500 ευρω. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία την Κυριακή.

