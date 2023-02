Πολιτική

Politico – Qatar Gate: Ο “δικηγόρος του διαβόλου” αναλαμβάνει την Καϊλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την Εύα Καϊλή, μετά την παραίτηση Ριζόπουλου.

Ο πρώην δικηγόρος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, του βασικού πρωταγωνιστή των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή στην έρευνα που ερευνά τη φερόμενη διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Ο Σβεν Μαρί, ένας δικηγόρος του ποινικού δικαίου στο Βέλγιο, δήλωσε στο περιοδικό Politico τη Δευτέρα ότι θα πάρει τη σκυτάλη από τον Αντρέ Ριζόπουλο, ο οποίος εκπροσωπούσε μέχρι τώρα την Καϊλή.

Ο Ριζόπουλος αρνήθηκε να απαντήσει για τους λόγους που συμβαίνει αυτό.

«Αναλαμβάνω», έγραψε ο Μαρί σε κείμενό του, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει πολλούς διάσημους πελάτες αλλά έγινε περισσότερο γνωστός όταν ανέλαβε την υπεράσπιση του πλέον μισητού ανθρώπου στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και το Βέλγιο, του Σαλάχ Αμπντεσλάμ.

Ήδη πριν από αυτό, ήταν γνωστός ως "δικηγόρος του διαβόλου" λόγω προηγούμενων πελατών του, όπως ο Fouad Belkacem, ο οποίος στρατολογούσε νέους άνδρες για να πολεμήσουν για το Ισλαμικό Κράτος.

Ο Μαρί έχει αναλάβει και άλλου είδους υποθέσεις. Υπερασπίστηκε την οικογένεια της Sanda Dia, η οποία πέθανε έπειτα από ένα βίαιο τελετουργικό μύησης που διεξήγαγε μια αποκλειστική λέσχη στο πανεπιστήμιο του Leuven.

Πηγή: politico.eu





Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννινα: Μπαράζ διαρρήξεων σε ναούς

Μπασκετμπολίστας έπεσε θύμα διαρρηκτών

Στυλιανίδης στον ΑΝΤ1: Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι διαφορετικό μετά τον σεισμό