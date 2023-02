Παράξενα

Πάτρα: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και επιτέθηκε σε αστυνομικούς (εικόνες)

Από θαύμα δεν είχαμε θύματα, από την ανεξέλεγκτη πορεία αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε σταθμευμένο όχημα.

Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Γ. Παπανδρέου στη συμβολή της με την Άθω, στην Πάτρα, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ καρφώθηκε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Αν και η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε πεζός, από την τρελή πορεία του οδηγού του ΙΧ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του ΙΧ ήταν μεθυσμένος και όταν αστυνομικοί τον πλησίασαν φέρεται να τους επιτέθηκε και για το λόγο αυτό αναγκάστηκαν να τον ακινητοποιήσουν ρίχνοντάς τον στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες.

