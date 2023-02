Κόσμος

Κυκλώνας “Γκάμπριελ”: Η Νέα Ζηλανδία κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Για “πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο” κάνουν λόγο οι Αρχές της χώρας, που πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα η Νέα Ζηλανδία, λόγω του κυκλώνα Γκαμπριέλ που σφυροκοπάει τη νησιωτική χώρα.

Είναι μόλις η τρίτη φορά στα χρονικά που η Νέα Ζηλανδία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είχε κηρυχθεί στη Νέα Ζηλανδία άλλες δύο φορές στο παρελθόν: η πρώτη το 2011 λόγω του σεισμού των 6,3 βαθμών που έπληξε το Κράιστσερτς και η δεύτερη κατά την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Ο υπουργός Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης, Κίεραν Μακανάλτι, δήλωσε ότι ο καταστροφικός αντίκτυπος του κυκλώνα απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια των αρχών για την υποστήριξη των πληγέντων. «Πρόκειται για πρωτόγνωρο καιρικό φαινόμενο, που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Νήσου», τόνισε ο Μακανάλτι.

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκεται αυτήν τη στιγμή 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Όκλαντ, με κατεύθυνση νοτιοδυτικά. Η μετεωρολογική υπηρεσία (MetService) εκτιμά ότι οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση στο Όκλαντ, αλλά θα εξακολουθήσουν να πλήττουν νοτιότερες περιοχές.

Η Γκαμπριέλ, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη Βόρεια Νήσο της Νέας Ζηλανδίας και υποχρέωσε τις αρχές να εκκενώσουν παράκτιους οικισμούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η κυκλοφορία διεκόπη σε αρκετούς δρόμους και ορισμένες περιοχές είναι αποκομμένες.

Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν κατοίκους να έχουν καταφύγει στις στέγες πλημμυρισμένων κτηρίων, καθώς και κατολισθήσεις που έχουν πλήξει οικισμούς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ένας εθελοντής πυροσβέστης εγκλωβίστηκε σε σπίτι που παρασύρθηκε από κατολίσθηση κοντά στο Όκλαντ, ενώ ένας δεύτερος πυροσβέστης διασώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού έσπευσε σε βοήθεια θαλαμηγού που εξέπεμψε σήμα κινδύνου στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας.

«Ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σοβαρό (καιρικό) φαινόμενο για την περιοχή μας», είπε η Ρέιτσελ Κέλεχερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στο Όκλαντ, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους να περιμένουν νεότερες οδηγίες από τις Aρχές.

