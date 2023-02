Life

“The 2Night Show” - Μανίκας: ο γιός του, το παιδί των Τούνη - Αλεξάνδρου και τα δημοσιεύματα για την ζωή του (βίντεο)

Τι είπε για την επαγγελματική στροφή που έκανε τα τελευταία χρόνια και την απόλυτη αφοσίωση στον μοναχογιό του. Η αναφορά στους Χανταμπάκη, Αλεξάνδρου, και Τούνη.



Ο Γρηγόρης υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Μανίκα. Μετά από μία επιτυχημένη πορεία στο modeling και τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές, μίλησε για την επαγγελματική στροφή που έκανε τα τελευταία χρόνια και την απόλυτη αφοσίωση που έχει στον μοναχογιό του.



Αποκάλυψε για ποιο λόγο δεν συμπαθεί το «κουτί» της τηλεόρασης, ενώ εξήγησε και το γιατί αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για τους δύο φίλους του, Στέλιο Χανταμπάκη και Δημήτρη Αλεξάνδρου.

"Το κουτί της τηλεόρασης δεν το πολυσυμπαθώ – από μικρός ακόμα – δεν μου αρέσει να βλέπω κουτσομπολιά και κακά νέα, δεν θέλω να τα βλέπω ούτε εγώ ούτε ο γιος μου" είπε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε: "Έχω αποσυρθεί γιατί γράφουν πράγματα για μένα ενώ δεν τα ξέρουν και αυτά μένουν και θα τα γκουγκλάρει ο γιος μου και θα δει κάτι που δεν είναι τεκμηριωμένο. Πολλοί δημοσιογράφοι γράφουν χωρίς να ξέρουν, οπότε αυτό μένει και δεν είναι καλό".

Για τους φίλους του Χανταμπάκη και Αλεξάνδρου είπε: "Επειδή τυχαίνει να είναι φίλοι μου ο Αλεξάνδρου κι ο Χανταμπάκης, με παίρνουν τηλέφωνο να σχολιάσω. Δεν μου αρέσει να λέω για τους άλλους και τα προσωπικά τους, όπως και για τα δικά μου. Αυτά μένουν κι επειδή έχουμε και παιδιά, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Για να παίξει ένα θέμα στην τηλεόραση, πρέπει να είναι βαρύ και το τραβάνε. Μου είναι δύσκολο να πω κάτι για την προσωπική ζωή του άλλου, ακόμα κι αν ξέρω. Δεν θέλω να εκθέσω για να βγει απλά στην τηλεόραση".

Για το αν θα βαφτίσει το παιδί του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ιωάννας Τούνη είπε: "Δεν ξέρω ακόμη αν θα βαφτίσω τον γιο της Τούνη και του Αλεξάνδρου. Θα είμαι σίγουρα στη βάφτιση. Είμαστε κολλητοί φίλοι. Ο Δημήτρης είναι τρελαμένος, το ήθελε πολύ. Την Ιωάννα δεν την ήξερα, αλλά την έχω εκτιμήσει πολύ μέσα από τον Δημήτρη. Τους χαίρομαι γιατί έχουν δύναμη, βάλλονται συνεχώς. Όταν βλέπω αρνητικά σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες τους, στεναχωριέμαι πολύ. Πολλές φορές μιλάω στον Δημήτρη και είναι στεναχωρημένος. Είναι ψαρωμένος με το παιδί, θέλει να είναι εκεί και να ζει την κάθε στιγμή. Μου τηλεφωνεί για να του δώσω συμβουλές. Πηγαίνοντας και κάνοντας, κανείς δεν ξέρει. Συνέχεια θα κάνουμε λάθη".

