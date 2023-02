Οικονομία

Πλειστηριασμοί - Κεντρωτή: Είμαι πάντα στο σπίτι, περιμένοντας τον δικαστικό επιμελητή με την έξωση

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η δανειολήπτρια, το σπίτι της οποίας έχει πλειστηριαστεί και θα κληθεί να το εγκαταλείψει. Το δάνειο, οι πληρωμές, η “εκτίναξη” της οφειλής και η προσφυγή στο δικαστήριο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη η Μαρίνα Κεντρωτή, από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η οικογένεια της οποίας κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της πρώτης κατοικίας της, καθώς λόγω του στεγαστικού δανείου που δεν εξοφλείτο κανονικά, ένεκα οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας, το ακίνητο πλειστηριάστηκε και έχει αγοραστεί από εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.

Όπως περιέγραψε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «πήραμε δάνειο 177.000 ευρώ το 2006. Πληρώναμε κανονικά για 10 χρόνια, έχοντας δώσει 60.000 ευρώ και το αρχικό κεφάλαιο είχε μειωθεί στις 153.000 ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση, το ποσό της οφειλής αυξήθηκε στις 208.000 ευρώ».

Η κ. Κεντρωτή ανέφερε ότι το ακίνητο της πέρασε σε fund το 2021 και ότι από το 2022 το σπίτι της, μετά απο πλειστηριασμό, έχει περάσει σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, που προφανώς θα θελήσει να αξιοποιήσει την κατοικία και η οικογένεια ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της έξωσης.

«Στις 9 Ιανουαρίου 2023 είχαμε δικαστήριο για ακύρωση του πλειστηριασμού, για να μπορέσουμε να έρθουμε σε διακανονισμό», είπε η κ. Κεντρωτή, σημειώνοντας ότι «το σπίτι αγοράστηκε από την τράπεζα από ένα fund και μετά πλειστηριάστηκε, με τιμή εκκίνησης 118.000 ευρώ. Πουλήθηκε σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων προς 118.001 ευρώ. Και το fund και η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων ανήκουν στην τράπεζα που είχε το δάνειο μας».

Όπως υπογράμμισε, «φθάσαμε κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε «το δάνειο ή το ρεύμα; Το δάνειο ή το σούπερ μάρκετ;» και επιλέξαμε να έχουμε έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής, όχι ότι βγαίναμε βόλτες και χαλούσαμε λεφτά», ενώ προσέθεσε πως η οικογένεια έχει την έμπρακτη στήριξη πολλών φορέων της ευρύτερης περιοχής, όπου διαβιεί, καθώς και ότι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση συμπαράστασης και άλλες δράσεις υπέρ της οικογένειας.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «μένω στο σπίτι, μήπως έρθει ο δικαστικός επιμελητής», εννοώντας ότι ανά πάσα στιγμή η οικογένεια μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με τον δικαστικό επιμελητή και την έξωση της από την κατοικία.

