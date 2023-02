Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προβλέψεις για… Αγίου Βαλεντίνου με αγάπη και γκρίνια (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Για μια πολύ ερωτική ημέρα», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε πως σήμερα «η Αφροδίτη αγγίζει τον Ποσειδώνα» και συμπλήρωσε πως «είναι μια πολύ ωραία ημέρα, που μπορείτε να δώσετε και τον έρωτα και την αγάπη στους γύρω σας».

Ωστόσο, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «μετά το μεσημέρι, η Σελήνη περνάει απέναντι στον Άρη και μπορεί να έχουμε παράπονα και γκρίνιες, να αρχίσουν τα “δεν μου πήρες λουλούδια” κτλ».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας την Μαρία Κορινθίου δίπλα της, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

