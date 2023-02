Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Στάση εργασίας την Τετάρτη - Ποιες ώρες τραβά “χειρόφρενο”

Ποιες ώρες θα είναι κλειστός ο ΗΣΑΠ. Ποιο είναι το αίτημα των εργαζομένων.

Σε στάση εργασίας, αύριο Τετάρτη από τις 22:00 έως λήξη της βάρδιας, προχωρούν οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ (Γραμμή 1 – ΗΣΑΠ), με αίτημα «να μην προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Μεταφορών μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι απειλούνται να επιστρέψουν τις νόμιμες αμοιβές τους».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, ζητάνε «να προωθηθούν εδώ και τώρα στη Βουλή οι συμφωνηθείσες με την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών νομοθετικές ρυθμίσεις, που, μεταξύ των άλλων, θα απομπλέξουν τους εργαζόμενους από τις απειλητικές προβλέψεις πορίσματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες, απειλούνται ανά πάσα στιγμή να κληθούν να επιστρέψουν στην εταιρεία νόμιμες αμοιβές τους. Η συμφωνία με την πολιτική ηγεσία έλαβε χώρα από το καλοκαίρι και επικυρώθηκε μέσω της εγκεκριμένης από αυτή ΕΣΣΕ. Ωστόσο, αν και έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες, οι ρυθμίσεις αυτές δεν προωθήθηκαν στη Βουλή, παρότι σε αυτό το διάστημα ψηφίστηκαν νομοσχέδια του υπουργείου Μεταφορών και του Υπερταμείου, με ανάλογες διατάξεις για άλλους κλάδους.

Θεωρούμε ότι αυτή η κωλυσιεργία του υπουργείου Μεταφορών, που διαιωνίζει μια άδικη απειλή σε βάρος των εργαζόμενων στη ΣΤΑΣΥ, στοχεύει στο να κρατάει τους εργαζόμενους σε μια ιδιότυπη ομηρία, προκειμένου να διευκολυνθούν στην υλοποίηση του σχεδίου τους για απαξίωση του προσωπικού και της εταιρείας, με τελικό στόχο την παράδοση έργου της σε ιδιώτες!

Ζητάμε να προωθηθούν αμελλητί στη Βουλή οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις και να μην υπάρξει ουδεμία άλλη καθυστέρηση!».

