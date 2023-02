Πολιτική

Πλακιωτάκης: Πρόγραμμα ενίσχυσης του Λιμενικού που υπερβαίνεται τα 600000000 ευρώ

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει δεσμευθεί ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να ενισχύσει με σύγχρονα μέσα το προσωπικό του Λιμενικού.





Ενισχύουμε το Λιμενικό Σώμα με νέα επιχειρησιακά μέσα, τόνισε σήμερα Τρίτη, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά την τελετή παράδοσης 13 ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του υπουργείου. Τα οχήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν τον παλιό στόλο, αλλά και να ενισχύσουν τις νέες ομάδες Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών που θα συσταθούν στις Λιμενικές Αρχές Βόλου, Χίου και Σύρου.



Επίσης, οχήματα θα διατεθούν στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στις Λιμενικές Αρχές Πειραιά, Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Χανίων, Καβάλας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Ναυπλίου.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω προμήθεια, συνολικού προϋπολογισμού 334.000 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014 - 2020.



«Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, καταπολεμά κάθε μορφής οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αλλά και προϊόντων λαθρεμπορίου» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.



Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος σε χαιρετισμό του ανέφερε ότι «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει δεσμευθεί ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να ενισχύσει με σύγχρονα μέσα το προσωπικό του Λιμενικού στην αποστολή του».



Ο Αρχηγός του Λιμενικού Αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης υπογράμμισε ότι «το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για να διασφαλίσει την συνέχεια και την συνέπεια στην αποστολή του οφείλει να εκσυγχρονίζει και να ανανεώνει τα επιχειρησιακά μέσα του, να επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και να καλλιεργεί δεσμούς συνέργειας και ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με οργανισμούς και φορείς εντός και εκτός Ελλάδος.

