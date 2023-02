Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη

«Η ψηφιακή μεταρρύθμιση ευνοεί τους λιγότερο προνομιούχους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση, «3 χρόνια gov.gr – Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλάδα σε κίνηση».

«Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Το εγχείρημα της ψηφιακής διακυβέρνησης έχει τυχει πιστεύω καθολικής αναγνώρισης», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, «3 χρόνια gov.gr – Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλάδα σε κίνηση», στο Μέγαρο Μουσικής.

«Όταν σχεδιάσαμε το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είπαμε ότι το πρώτο θα ήταν να δημιουργήσουμε υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. Οι συναρμόδιοι υπουργοί ήταν όλοι χαρούμενοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχαμε πάρει ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους.

Δεν το κρύβω ότι μπορέσαμε και μετατρέψαμε τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες. Προτάξαμε το ζήτημα του 112. Σήμερα το 112 είναι συλλογικό κτήμα και δεν είναι μόνο ψηφιακό εργαλείο, αλλά ολόκληρη κουλτούρα πολιτικής προστασίας.

Μετά ήρθε η πανδημία η οποία μας υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας όπως τα sms. Μετά πειραματιστήκαμε με πιο προχωρημένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουμε εργαλείο για να αξιοποιήσουμε τα λίγα τεστ που είχαμε το πρώτο καλοκαίρι στη διάθεση μας. Και μετά βέβαια ακολούθησε η διαδικασία του εμβολιασμού, στην οποία το κράτος πήγε στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος», ανέφερε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός.

«Η ψηφιακή μεταρρύθμιση ευνοεί τους λιγότερο προνομιούχους»

«Σας συνιστώ όσοι δεν έχετε κατεβάσει το myhealth να το κάνετε. Δημιουργούμε πρόπλασμα ενός ψηφιακού φακέλου υγείας. Η τεχνολογία δεν σταματά. Είτε θα μας ξεπεράσει, είτε θα την αξιοποιήσουμε. Είναι ήδη εδώ τεχνολογίες που απαιτούν μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα.

Η χώρα μετατρέπεται σε πόλο υψηλής τεχνολογίας. Θέλω να αναδείξω ιδιαίτερα τον προοδευτικό χαρακτήρα αυτής της μεταρρύθμισης. Με ένα τρόπο ευνοεί τους λιγότερο προνομιούχους, όσους είναι σε απομακρυσμένα νησιά, τους ανάπηρους, την εργαζόμενη γυναίκα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης

«Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε»

«Έχουμε πετύχει πολλά αυτά τα 3,5 χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημόσιους λειτουργούς που συνέβαλαν. Είμαστε μόνο στην αρχή. Να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να τρέξουμε με την τεχνολογία. Η επόμενη τετραετία προδιαγράφεται ακόμα πιο συναρπαστική σε μια σειρά από πεδία. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε.

Μιλούσα πρόσφατα με την Εσθονή πρωθυπουργό. Στην Εσθονία οι μισοί πολίτες ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να γίνει και εδώ. Τουλάχιστον όσοι ζουν εκτός Ελλάδος να έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Στην επίσκεψη μου πρόσφατα στον Κορυδαλλό συνάντησα μια ηλικιωμένη κυρία που μάθαινε τα μυστικά της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ρώτησα γιατί τα μαθαίνει και μου είπε “δεν θέλω να είμαι εξαρτημένη από τον εγγονό μου για να μπαίνω στο gov.gr”», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

