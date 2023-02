Life

Ο ΄Άντονι Χόπκινς θα υποδυθεί τον Σίγκμουντ Φρόιντ

Η ταινία είναι τοποθετημένη χρονικά στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Φρόιντ ήταν ένας 83χρονος Εβραίος πρόσφυγας.

Το σπίτι του Σίγκμουντ Φρόιντ στο Λονδίνο αναδημιουργείται στην Ιρλανδία για ταινία μεγάλου μήκους, στην οποία ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, θα πρωταγωνιστήσει ως ο Αυστριακός θεμελιωτής της ψυχανάλυσης.

Στην κατοικία θα περιλαμβάνονται το γραφείο, ο καναπές του και άλλα υπάρχοντά του. Ο Φρόιντ τα είχε τοποθετήσει σχολαστικά στο σπίτι του στο Χάμστεντ, στα βόρεια του Λονδίνου για να μοιάζουν ακριβώς με το γραφείο που είχε αφήσει πίσω του στη Βιέννη για να γλιτώσει από τη ναζιστική δίωξη το 1938.

Η ταινία, με τίτλο «Freud’s Last Session», βασίζεται στο διάσημο θεατρικό του Μαρκ Σεν Ζερμέν, το οποίο είναι μια φανταστική συνάντηση μεταξύ του άθεου Φρόιντ και του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις συγγραφέα του The Chronicles of Narnia (Τα Χρονικά της Νάρνια)

Τοποθετημένη στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ταινία απεικονίζει τον Φρόιντ ως 83χρονο Εβραίο πρόσφυγα του οποίου το πρωτοποριακό «Η Ερμηνεία των Ονείρων» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του 20ού αιώνα. Ο Λιούις είναι 40χρονος ακαδημαϊκός της Οξφόρδης, ο οποίος έγραψε επίσης εκτενώς για την επιστήμη και τη σχέση της με τη χριστιανική πίστη. Στο δράμα συζητούν κάθε θέμα από την ύπαρξη του Θεού μέχρι την επιστήμη. Αν και στην πραγματικότητα δεν συναντήθηκαν ποτέ, οι συνομιλίες τους είναι εμπνευσμένες από τα γραπτά τους.

