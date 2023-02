Κόσμος

ΗΠΑ: Μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικά αεροσκάφη στην Αλάσκα

Τι αναφέρουν οι αμερικανικές Αρχές και πως χαρακτηρίζουν τις πτήσεις των πολεμικών αεροπλάνων της Ρωσίας κοντά στην Αλάσκα. Οι ΗΠΑ παράγγειλαν οβίδες για τον ουκρανικό στρατό.

Αμερικανικά καταδιωκτικά αναχαίτισαν τέσσερα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη κοντά στην Αλάσκα, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας της βόρειας Αμερικής (NORAD).

Η αναχαίτιση «ρουτίνας» των ρωσικών αεροσκαφών, στρατηγικών βομβαρδιστικών Τουπόλεφ Tu-95 και καταδιωκτικών Σουχόι Su-35 που τα συνόδευαν, έγινε τη Δευτέρα, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η NORAD χθες Τρίτη.

Τέτοιες επιχειρήσεις διατάσσονται όταν δυνητικά εχθρικό αεροσκάφος κρίνεται πως πλησιάζει πολύ ή πιθανόν θα παραβιάσει τον εναέριο χώρο ευθύνης της.

Πάντως «τα ρωσικά αεροσκάφη παρέμειναν στον διεθνή εναέριο χώρο, δεν παραβίασαν τον αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως ρωσικές πτήσεις τέτοιου είδους «γίνονται συχνά και δεν θεωρούνται απειλή ούτε προκλητική ενέργεια».

Αν η αναχαίτιση της Δευτέρας χαρακτηρίστηκε συνηθισμένη, χειριστές μαχητικών που εδρεύουν στη βόρεια Αμερική διατάχθηκαν να διεξαγάγουν εξαιρετικά σπάνιες επιχειρήσεις τον τρέχοντα μήνα: να καταρρίψουν κινεζικό μπαλόνι που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε κατασκοπευτικό —το Πεκίνο αντέδρασε αγανακτισμένα, μιλώντας για μετεωρολογικό αερόστατο— κι ακόμα τρία άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα «αντικείμενα».

Οι ΗΠΑ παραγγέλνουν οβίδες για το ουκρανικό πυροβολικό

Ακόμη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ανέθεσε συμβάσεις αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων και πλέον για να παραχθούν οβίδες 155 χιλιοστών προοριζόμενες για το πυροβολικό της Ουκρανίας.

Οι παραγγελίες, που δόθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου στις Northrop Grumman και Global Military Products από το αμερικανικό Πεντάγωνο, έχουν αξία 552 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Μάρτιο.

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον καταγράφεται καθώς εκφράζονται ανησυχίες για την εξάντληση των στοκ όπλων και πυρομαχικών των δυτικών χωρών, ειδικά των ΗΠΑ, οι οποίες εδώ κι έναν χρόνο πολλαπλασίασαν τις παραδόσεις υλικού από τα αποθέματα του στρατού τους στον ουκρανικό στρατό, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Οι παραγγελίες που ανακοινώθηκαν χθες έχουν άλλη κατεύθυνση: τα πυρομαχικά για την Ουκρανία θα παραχθούν απευθείας γι’ αυτήν, με αμερικανική χρηματοδότηση.

Στην ανατολική Ουκρανία, τα ρωσικά και τα ουκρανικά πυροβόλα ρίχνουν χιλιάδες οβίδες κάθε ημέρα — μπορεί να βάλλονται ως και 20.000 κάθε 24ωρο από τους Ρώσους, υπολόγιζε τον Νοέμβριο αμερικανός αξιωματούχος.

Προχθές Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε πως η Ουκρανία χρησιμοποιεί περισσότερα πυρομαχικά απ’ ό,τι μπορεί να παράγει η συμμαχία στο σύνολό της. «Αυτό εξαντλεί τα αποθέματά μας και θέτει τις αμυντικές βιομηχανίες μας υπό πίεση», είπε ο Νορβηγός.

