Ράπτη: Μετρήσιμη η απόδοση των νοσοκομείων - Ανακατασκευή πολλών δομών Υγείας

Επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Ζωή Ράπτη, στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος “Η Σωτηρία”

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», όπου είχε μία παραγωγική συζήτηση με την διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και εκπροσώπους των ιατρών και των νοσηλευτών όλων των τμημάτων, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» δέχτηκε στα χρόνια της πανδημίας το 60% των περιστατικών κορονοϊού στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι, η πατρίδα μας δεν θα είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της πανδημίας, εάν δεν είχε γίνει η εξαιρετική διαχείριση των ασθενών στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», όπου με αυταπάρνηση γιατροί και νοσηλευτές στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις το Σύστημα Υγείας. Καίρια, επίσης, ήταν η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για άμεση εφαρμογή του lockdown.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου επεσήμαναν ακόμη πως το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» είναι η ναυαρχίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το πρώτο νοσοκομείο της χώρας, το οποίο καλύπτει τους ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα και προσφέρει αναντικατάστατο έργο, ειδικά σε έναν πολύ παραγνωρισμένο τομέα, την πολυανθεκτική φυματίωση.

Συζητώντας με τους εργαζόμενους σε εγκάρδιο κλίμα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη υπογράμμισε πως πρόθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι την προσεχή τετραετία να συνεχίσει να στηρίζει με προτεραιότητα την Υγεία.

Επεσήμανε ακόμη ότι «η πανδημία, παρά τα αρνητικά της, μας έδωσε και κάποια θετικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι έγιναν μετρήσιμα τα αποτελέσματα των νοσοκομείων. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό όφελος είναι πως αποκτήσαμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υποδομές, να ανακατασκευάσουμε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης».

Επιπλέον, η Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 4.000 ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας.

Η Υφυπουργός Υγείας επισκέφθηκε και τον ψυχιατρικό τομέα του Νοσοκομείου, όπου συζήτησε με την διοίκηση, την διεύθυνση της κλινικής και εκπροσώπους των νοσηλευτών την ανάγκη στελέχωσης της ψυχιατρικής κλινικής με θέσεις μόνιμων νοσηλευτών και την κάλυψη της οργανικής θέσης επιμελητή ψυχιάτρου. Ο ψυχιατρικός τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» δέχεται και νοσηλεύει βαριά περιστατικά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί πολύ από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία αλλά και από τα νέα προβλήματα που έχουν αναδυθεί στην κοινωνία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» την Υφυπουργό Υγείας υποδέχτηκαν η αναπληρώτρια Διοικήτρια Άννα Κρεμμύδα, ο διευθυντής της Επιστημονικής Επιτροπής, Ηλίας Καΐνης, η διευθύντρια της Ψυχιατρικης κλινικής Αργυρώ Παχή, ο επιμελητής Α Κωνσταντίνος Γιωτάκης, η προϊσταμένη του Χειρουργικού τομέα Ντίνα Καστάνη, ο διευθυντής του Αντιφυματικού Τομέα Χαράλαμπος Μόσχος, ο πνευμονολόγος Γιώργος Χειλάς, η Τομέαρχης Αικατερίνη Παντιώρα, η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Βαΐα Ζαγγανά, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Κώστας Κοτρουμάνος και εκπρόσωποι των γιατρών και νοσηλευτών από κάθε τμήμα του νοσοκομείου.

