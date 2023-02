Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Συζυγοκτόνος: Σωφρονιστικοί υπαλληλοι έκαναν “φύλλο και φτερό” το κελί του

Τι ζήτησε για την μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού και τι είπε για την είδηση ότι μίλησε μέσω κινητού με την κόρη του.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου, ο καταδικασμένος για την συζυγοκτονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, προκειμένου να παραστεί στη συνέχεια της δίκης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητήσει να επιστρέψει αμέσως στο Μαλανδρίνο καθώς δεν επιθυμεί την παραμονή του στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Την Δευτέρα 13 Φεβρουάριου, σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν φύλλο και φτερό το κελί του στο Μαλανδρίνο, μετά την πληροφορία ότι είχε μιλήσει με την κόρη του Λυδία μέσω κινητού τηλεφώνου, είδηση την οποία είχε διαψεύσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου που μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», ο καταδικασμένος για συζυγοκτονία ήταν απόλυτα ψύχραιμος και συνεργάσιμος, καθώς περίμενε τον έλεγχο αφού είχε πληροφορηθεί τα περί επικοινωνίας με τη Λυδία από την τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, αποδίδει την είδηση στα πεθερικά του, που όπως πιστεύει θέλουν να καλύψουν έτσι την παραβίαση της δικαστικής εντολής που αφορά την έξοδο της Λυδίας από τη χώρα και παράλληλα υποστηρίζει πως οι γονείς του δεν πρέπει να τιμωρηθούν για ότι έκανε αυτός και να αποξενωθούν από το εγγόνι τους, ενώ και το ίδιο το παιδί δεν πρέπει να μεταβληθεί «σε σάκο του μποξ», μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών.

