Life

Γλυκά Νερά - Συζυγοκτόνος: Ούτε είδα ούτε μίλησα στην Λυδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει η νέα συνήγορος του καταδικασμένου για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, σχετικά με την μοναχοκόρη τους και όσα καταγγέλλει η οικογένεια της άτυχης κοπέλας.

Την δική του θέση για τις καταγγελίες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα σε βάρος του ίδιου και των γονιών του, δημοσιοποίησε την Τρίτη ο καταδικασμένος για την συζυγοκτονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, σε σχέση με επικοινωνία που φέρεται να είχε με την Λυδία, την μοναχοκόρη τους, ενώ εκείνος βρίσκεται στις Φυλακές Μαλανδρίνου και μάλιστα, όπως αναφέρει δήλωση της συνηγόρου του, μέσω βιντεοκλήσης.

Ο πιλότος, δια της καινούριας συνηγόρου του, ανακοινώνει ότι θα κινηθεί νομικά για να μην αναπαράγονται σχετικά δημοσιεύματα, καθώς όπως αναφέρει «το τελευταίο ψευδές, συκοφαντικό και ανυπόστατο περιστατικό που διαδόθηκε και ταυτόχρονα αναπαράχθηκε σε όλα τα μέσα, ήταν εκείνο της δήθεν επικοινωνίας του εντολέα μου με την κόρη του Λυδία μέσω «βιντεοκλήσης» και ενώ ο ίδιος βρίσκεται έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο».

Όπως υποστηρίζει, «Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό να ειπώνονται τέτοιου είδους αναληθή και ανυπόστατα περιστατικά και ειδικά από συνηγόρους της υπόθεσης, που όχι μόνο θίγουν τον εντολέα μου αλλά αμαυρίζουν και αλλοιώνουν αυθαίρετα και θεσμικά όργανα, εν προκειμένω το εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα»,.

«Επιπροσθέτως, ο ίδιος έχει σεβαστεί απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά στην κόρη του Λυδία. Ουδέποτε επεδίωξε, ούτε είχε, αλλά ούτε και έχει την παραμικρή επικοινωνία με το παιδί του, από τη μέρα της σύλληψής του», σημειώνεται στην ανακοίνωση της δικηγόρου, απαντώντας έτσι στις κατηγορίες της πλευράς της οικογένειας της Καρολάιν Κράουτς και προσθέτοντας ότι «Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πλευρές οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης»

Όλη η δήλωση της συνηγόρου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αικατερίνης Μαυροειδή:

«Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που αφορούν τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, σας ενημερώνω, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου, ότι, κατόπιν εντολής του, θα προβώ σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων, προκειμένου να σταματήσουν να διαδίδονται ψευδή γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα .

Το τελευταίο ψευδές, συκοφαντικό και ανυπόστατο περιστατικό που διαδόθηκε και ταυτόχρονα αναπαράχθηκε σε όλα τα μέσα, ήταν εκείνο της δήθεν επικοινωνίας του εντολέα μου με την κόρη του Λυδία μέσω «βιντεοκλήσης» και ενώ ο ίδιος βρίσκεται έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης στο Μαλανδρίνο. Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό να ειπώνονται τέτοιου είδους αναληθή και ανυπόστατα περιστατικά και ειδικά από συνηγόρους της υπόθεσης, που όχι μόνο θίγουν τον εντολέα μου αλλά αμαυρίζουν και αλλοιώνουν αυθαίρετα και θεσμικά όργανα, εν προκειμένω το εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα. Αν ο συνήγορος έχει αποδείξεις για τα όσα ψευδώς ισχυρίζεται και υποστηρίζει εν τέλει θα έπρεπε να τα είχε καταθέσει στο σωστό χρόνο στις αρμόδιες Αστυνομικές και Δικαστικές αρχές.

Επιπλέον οφείλω να επισημάνω ότι στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται ο εντολέας μου διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό τυχόν παράνομων αντικειμένων . Επιπροσθέτως, ο ίδιος έχει σεβαστεί απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά στην κόρη του Λυδία. Ουδέποτε επεδίωξε, ούτε είχε, αλλά ούτε και έχει την παραμικρή επικοινωνία με το παιδί του, από τη μέρα της σύλληψής του. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πλευρές οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η υπόθεση αυτή ήδη αποτελεί μία τραγωδία, και οι όποιες επιπλέον ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις έχουν ως σκοπό την αλλοίωση και τη σύγχυση των πραγματικών γεγονότων».

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά από την δήλωση της συνηγόρου του πατέρα της Λυδίας, συνομίλησε με τον δικηγόρο της μητέρας της Καρολάιν, κ., Χαρμάνη, ο οποίος της ανέφερε ότι εκείνος ποτέ δεν αναφέρθηκε σε «βιντεοκλήση», ενώ υπενθύμισε ότι στην κατοχή του κρατούμενου είχε βρεθεί κινητό τηλέφωνο, κατά τον έλεγχο σωφρονιστικών υπάλληλων.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Δευτέρα ό,τι ο καταδικασμένος για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, αντίκρισε για πρώτη φορά -από την ημέρα της σύλληψης του- την κόρη τους, την μικρή Λυδία, που άφησε ορφανή, δολοφονώντας την μητέρα της. Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, από την ημέρα της σύλληψης του καταδικασμένου ως συζυγοκτόνου, η μητέρα της Καρολάιν, που ανέλαβε έκτοτε την φροντίδα του μικρού κοριτσιού, φρόντισε να μην υπάρχει καμία επαφή της μικρής Λυδίας με τον πατέρα της, ούτε καν να φτάσει σε αυτόν κάποια πρόσφατη φωτογραφία του κοριτσιού, φροντίζοντας να είναι πάντοτε διαρκώς παρούσα στις συναντήσεις των γονιών του συζυγοκτόνου με το εγγόνι τους στην Αλόννησο.

Ωστόσο, μετά την καταγγελλόμενη από την πλευρά της οικογένειας της Καρολάιν, συνομιλία που ανάγκασαν να έχει το παιδί με τον πατέρα του και φονιά της μητέρας του, τηλεφωνικά, στην διάρκεια της τελευταίας εκ του σύνεγγυς επαφής του κοριτσιού και των παππούδων από την πλευρά του πατέρα της, η στάση της οικογένειας Κράουτς άλλαξε καταλυτικά και πλέον το κορίτσι ζει μόνιμα στις Φιλιππίνες.

Οι γονείς του καταδικασμένου ως δολοφόνου της νεαρής μητέρας, προσέφυγαν δικαστικά για παραβίαση των όρων επικοινωνίας με το παιδί, που δικαστήριο είχε ορίσει ότι μπορεί να γίνεται τις τελευταίες πέντε ημέρες κάθε μήνα, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν έχουν κατορθώσει να δουν το παιδί. Στον φάκελο της δικογραφίας, υπήρχαν και 15 πρόσφατες φωτογραφίες με την μικρή Λυδία, από την ζωή της στις Φιλιππίνες, με την οικογένεια της αδελφής της Καρολάιν. Αυτές τις φωτογραφίες έδειξαν τα μέλη της οικογένειας του στον φυλακισμένο πιλότο, ο οποίος, όπως μεταφέρθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό», είδε με μεγάλη συγκίνηση, καθώς ήταν η πρώτο φορά που έβλεπε το παιδί του, από την ημέρα που συνελήφθη, στο μνημόσυνο για την άτυχη Καρολάιν.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μαίρη Παναγάκου: ο γιός μου αυτοκτόνησε γιατί τον κατηγορούσαν άδικα (βίντεο)

ΕΜΠ - Προσομοιωτής: Πως είναι ένας σεισμός 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Κορυδαλλός - Γηροκομείο: Έδεσαν την γιαγιά στο κρεβάτι και της είπαν “ζήσεις – πεθάνεις… εδώ θα μείνεις”