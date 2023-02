Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Η Λυδία αλλάζει επώνυμο, βάσει νόμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο Ντέιβιντ Κράους. Ποιό επίθετο θα δοθεί στο κορίτσι. Πως συνδέονται οι εξελίξεις με την επιστροφή της μητέρας της Καρολάιν, χωρίς την μικρή Λυδία, στην Ελλάδα.

Ειλημμένη απόφαση που θα υλοποιηθεί βάσει του νόμου είναι, κατά τον πατέρα της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της στα Γλυκά Νερά, η αλλαγή του επιθέτου της μικρής κόρης του δράστη και του θύματος, ώστε να μην φέρει το επίθετο του ανθρώπου που δολοφόνησε την μητέρα της.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, υπάαρχουν δύο σκέψεις για το νέο επίθετο της μικρής Λυδίας: να της δοθεί το επώνυμο Κράουτς, όπως έλεγαν στο πατρικό επίθετο και την μητέρα της ή να λάβει το επίθετο του Φιλιππινέζου συζύγου της αδελφής της Καρολάιν, Ντόνα, κοντά στους οποίους ζει τις τελευταίες εβδομάδες το κορίτσι, μαζί με την γιαγιά του και μητέρα της Καρολάιν.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, το δεύτερο ενδεχόμενο είναι πιο πιθανό, διότι υπάρχει η σκέψη να υιοθετήσει επισήμως η αδελφή της Καρολάιν και ο σύζυγος της, την μικρή Λυδία, η οποία άλλωστε ήδη αποκαλεί ως «μπαμπά» τον θείο της με τον οποίο μεγαλώνει.

Αυτό το ενδεχόμενο, ίσως σχετίζεται με το ταξίδι που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα, η μητέρα της Καρολάιν, που ήρθε από τις Φιλιππίνες, χωρίς την Λυδία, για να «τακτοποιήσει σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα για την μόνιμη παραμονή της στις Φιλιππίνες», όπως μετέδωσε αποκλειστικά την Πέμπτη η εκπομπή.

Μάλιστα, μετά το επεισόδιο που είχαν στις 31 Ιανουαρίου με τους γονείς του πιλότου, οι οποίοι ζητούσαν να δουν το εγγόνι τους, οι τελευταίο έφυγαν την Πέμπτη από την Αλόννησο και αισθάνονται απογοητευμένοι, ενώ η μητέρα της Καρολάιν φέρεται να έχει σκληρύνει την στάση της, ενόψει της δικαστικής διαμάχης με τους γονείς του πιλότου που θέλουν να της αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού, αλλά και μετά την καταγγελία της ότι έβαλαν κρυφά την Λυδία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα της και δολοφόνο της μητέρας της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Ντέιβιντ Κράουτς, πατέρας της άτυχης Καρολάιν, είπε «Η Λυδία σίγουρα θα αλλάξει το επίθετο της. Πρόθεση μου ήταν να αλλάξει το επίθετο του πατέρας της από την ημέρα της σύλληψης του, στο μνημόσυνο της κόρης μου για όσα είχε κάνει. Θα ήταν απαράδεκτο η Λυδία να φέρει το επίθετο του άνδρα που δολοφόνησε την μητέρα της», ενώ επεσήμανε ότι «Ο νόμος δίνει μια σειρά από λόγους για τους οποίους μπορεί να αλλάξει το επίθετο ενός παιδιού».

Όπως σημείωσε ο Ντέβιντ Κράους, «Η Καρολάιν είχε και βρετανική και φιλιππινεζική υπηκοότητα. Θα κάνει και η Λυδία αίτημα για διπλή υπηκοότητα και όταν έχει το διαβατήριο της θα μπορεί να ταξιδεύει ευκολότερα από και προς την Ελλάδα».

Στην εκπομπή αναφέρθηκε ακόμη ότι ο καταδικασμένος για την δολοφονία της Καρολάιν, πατέρας της Λυδίας αναζητεί τρόπους για να μπλοκάρει αν μπορεί την αλλαγή επιθέτου του παιδιού, ενώ ειπώθηκε ακόμη ότι ο πιλότος φέρεται να έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της επικοινωνίας με το παιδί του, δίκην αυτοτιμωρίας σύμφωνα με τον ίδιο, κατ’ άλλους στο πλαίσιο μιας τακτικής που ακολουθεί.

Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η δίκη στο Εφετείο για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά. Υπάρχει ήδη σχέδιο της Αστυνομίας για την μεταφορά του πιλότου στις φυλακές Κορυδαλλού και πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα πάει οδηγηθεί για να διαμείνει σε κελί με άλλους κρατούμενους στις Φυλακές Κορυδαλλού, αλλά στην ΣΤ’ Πτέρυγα των Φυλακών, την λεγόμενη «VIP Πτέρυγα», όπου θα μένει μόνος του σε κελί, ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να δεχθεί επίθεση από κάποιον άλλον κρατούμενο.