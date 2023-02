Life

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά : Ο συζυγοκτόνος “είδε” για πρώτη φορά την Λυδία (βίντεο)

Που και πως ο καταδικασμένος για την δολοφονία της Καρολάιν, αντίκρισε την μονάκριβη κόρη τους, για πρώτη φορά μετά από την σύλληψη του.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Δευτέρα ό,τι ο καταδικασμένος για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, αντίκρισε για πρώτη φορά -από την ημέρα της σύλληψης του- την κόρη τους, την μικρή Λυδία, που άφησε ορφανή, δολοφονώντας την μητέρα της.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, από την ημέρα της σύλληψης του καταδικασμένου ως συζυγοκτόνου, η μητέρα της Καρολάιν, που ανέλαβε έκτοτε την φροντίδα του μικρού κοριτσιού, φρόντισε να μην υπάρχει καμία επαφή της μικρής Λυδίας με τον πατέρα της, ούτε καν να φτάσει σε αυτόν κάποια πρόσφατη φωτογραφία του κοριτσιού, φροντίζοντας να είναι πάντοτε διαρκώς παρούσα στις συναντήσεις των γονιών του συζυγοκτόνου με το εγγόνι τους στην Αλόννησο.

Ωστόσο, μετά την καταγγελλόμενη από την πλευρά της οικογένειας της Καρολάιν, συνομιλία που ανάγκασαν να έχει το παιδί με τον πατέρα του και φονιά της μητέρας του, τηλεφωνικά, στην διάρκεια της τελευταίας εκ του σύνεγγυς επαφής του κοριτσιού και των παππούδων από την πλευρά του πατέρα της, η στάση της οικογένειας Κράουτς άλλαξε καταλυτικά και πλέον το κορίτσι ζει μόνιμα στις Φιλιππίνες.

Οι γονείς του καταδικασμένου ως δολοφόνου της νεαρής μητέρας, προσέφυγαν δικαστικά για παραβίαση των όρων επικοινωνίας με το παιδί, που δικαστήριο είχε ορίσει ότι μπορεί να γίνεται τις τελευταίες πέντε ημέρες κάθε μήνα, καθώς τους τελευταίους μήνες δεν έχουν κατορθώσει να δουν το παιδί.

Στον φάκελο της δικογραφίας, υπήρχαν και 15 πρόσφατες φωτογραφίες με την μικρή Λυδία, από την ζωή της στις Φιλιππίνες, με την οικογένεια της αδελφής της Καρολάιν.

Αυτές τις φωτογραφίες έδειξαν τα μέλη της οικογένειας του στον φυλακισμένο πιλότο, ο οποίος, όπως μεταφέρθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό», είδε με μεγάλη συγκίνηση, καθώς ήταν η πρώτο φορά που έβλεπε το παιδί του, από την ημέρα που συνελήφθη, στο μνημόσυνο για την άτυχη Καρολάιν.

