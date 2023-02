Πολιτική

Καρατζαφέρης: Μόνος κατάλληλος ο Μητσοτάκης, χρήσιμος ο “όγκος” του Καραμανλή, “τσουκνίδα” ο Βελόπουλος

Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον ΑΝΤ1. Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τον Ανδρουλάκη, τα σενάρια επιστροφή του ίδιου στην ΝΔ και την “παλλινόστηση” ψηφοφόρων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, το πρωί της Δευτέρας.

Αρχικώς, ο Γιώργος Καρατζαφέρης έδωσε «συγχαρητήρια στον Θοδωρή Κυριακού για την πρωτοβουλία του για την στήριξη του τουρκικού λαού, η οποία μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει και διπλωματικά την χώρα μας», ενώ στον απόηχο της επίσκεψης Δένδια στην σεισμόπληκτη Τουρκία σημείωσε «Μακάρι να συνεχιστεί το καλό κλίμα με την Τουρκία. Δεν μπορεί τώρα ο Ερντογάν να πει «θα έρθουμε μια νύχτα».

Ο κ. Καρατζαφέρης έπλεξε για ακόμη μια φορά το εγκώμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «ο χρόνος έχει γυρίσματα και οι ανάγκες έχουν απαιτήσεις. Δεν μπορεί να μένουμε στο χθες, όταν η ζωή μας περιμένει. Εγώ υπερασπίζομαι τα κεκτημένα της χώρας που δεν θέλω να τα χάσουμε».

«Ούτε ζήτησα από κανέναν ούτε μου πρότεινε κανένας να γυρίσω στην ΝΔ. Εγώ κάνω την δουλειά μου όπως την πιστεύω. Προσπαθώ να παλλινοστήσω ανθρώπους που για κάποιους λόγους έφυγαν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ισχυρή κυβέρνηση για να συνεχίσει το σερί που έχουμε μέχρι τώρα», επεσήμανε ο κ. Καρατζαφέρης.

«Μιλάω για την βάση, όχι για κανένα πρόσωπο. Είναι άλλου δουλειά η προσέγγιση προσώπων. Εγώ λέω για την βάση που για κάποιον λόγο ενοχλήθηκε και δεν είναι αυτοί που θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Εγώ θα τους πω να πάνε να ψηφίσουν και ας ψηφίσουν “τσουκνίδες”. Κανένας δεν με διόρισε, κανένας δεν μου το ζήτησε. Έχω μια διαδρομή δεκαετιών. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιο στραμπούληγμα στον δρόμο που κάνει η Ελλάδα για να ανέβει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον αυτή την στιγμή που να μπορεί, εκτός από τον Μητσοτάκη», είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Προσέθεσε «Είμαι ελεύθερος, δεν διεκδικώ τίποτα και μπορώ να λέω ότι θέλω. Ο Μητσοτάκης “έφυγε επάνω”. Όλοι θέλουν να ελέγχουν τον Πρωθυπουργό. Εγώ λέω ότι είναι πιο δυνατός ο Πρωθυπουργός και ότι ήθελε προκύψει».

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «με βρίσκει σύμφωνο η στροφή Μητσοτάκη προς το κέντρο, γιατί είναι όλα τα καλά στελέχη που έχουν πάει στην ΝΔ. Μπορεί κάποιος να ψέξει τον κ. Πιερρακάκη, που έχει μπολιάσει την ΝΔ;».

Σε ότι αφορά τις σημερινές δηλώσεις του που έρχονται σε αντίφαση με όσα έλεγε παλαιότερα και για στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Καρατζαφέρης είπε «Το χθες είναι χθες και το σήμερα είναι σήμερα. Εμένα με χαροποιεί που τα λεγόμενα «δικά μου παιδιά» μπορούν να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ωστόσο, δηκτικό ήταν το σχόλιο του για τον Κυριάκο Βελόπουλο, καθώς είπε «Υπάρχει μια κινέζικη φράση “αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, έστω και αν είναι τσουκνίδες”.

«Είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι χρήσιμα τα πειράματα αυτήν την ώρα», ανέφερε, λέγοντας ότι οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για την συνέχιση της πορείας της χώρας.

Για το ενδεχόμενο να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε «Easy come, easy go. Αν θέλει να αποχωρήσει, ας αποχωρήσει. Εγώ θα τον ήθελα να υπάρχει, όπως υπάρχει στην Βουλή. Μπορεί να μην είναι λαλίστατος βουλευτής, αλλά η παρουσία του και ο όγκος του, είναι χρήσιμος».

Σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πλειστηριασμούς, είπε ότι «Ο Άρειος Πάγος πειθαναγκάστηκε από την πίεση που δέχθηκε από τις τράπεζες που είναι κράτος εν κράτει και οι οποίες δεν αναφέρονται στην Κυβέρνηση και στην Ελλάδα, αλλά στην ΕΚΤ και στην κ. Λαγκάρντ, αυτοί έχουν ένα λόμπι καθηγητών που πιέζει. Τέτοια ταχύτητα δεν υπάρχει, μέσα σε 15 ημέρες να βγει η εισήγηση… ήταν “ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε”».

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε «ο πλησιέστερος στην ΝΔ είναι ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μονόδρομο την συνεργασία, γιατί θα έχει επιλογή ή να είναι αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή να πάει σπίτι του, γιατί μετά από δύο ήττες στις εκλογές θα πρέπει να πάει σπίτι του. Δεν το εύχομαι ούτε για τον Ανδρουλάκη ούτε για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά το ποσοστό του μάλλον θα είναι υψηλό μονοψήφιο, παρά χαμηλό διψήφιο».

Για την διάταξη και το εκλογικό «μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Καρατζαφέρης είπε «η Δημοκρατία μπορεί να πληγεί από τον ιστορικό του μέλλοντος, αλλά ο Κασιδιάρης με την τακτική που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, αυτοαπεκλείσθη»

«Συνεχίζω να χαιρετάω με το δεξί», δήλωσε ο Γιώργος Καραζαφέρης, λέγοντας πως δεν διεκδικεί κάποιον εκλογικό ή άλλο πολιτικό ρόλο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «παλαιότερα το έπαιζα “Αχιλλέας”, μετά το έπαιζα “Οδυσσέας” και τώρα είμαι “Νέστωρ”». Οι κεντρώοι, το ΠΑΣΟΚ, έχουν σεβασμό απέναντι μου. Πήρα το θάρρος και ψήφισα το πρώτο μνημόνιο και παρέπαιε το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο θεωρώ ηθικό άνθρωπο. Μετά συμμετείχα στην συγκυβέρνηση, μετά από παρότρυνση του Κάρολου Παπούλια. Πως μπορεί ξαφνικά να θεωρούμαι ακροδεξιός;».





