ΗΠΑ: Βολιώτισσα φοιτήτρια έζησε την επίθεση στο πανεπιστήμιου του Μίσιγκαν

Συγκλονίζουν οι περιγραφές της νεαρής φοιτήτριας για το πώς σώθηκε από τους πυροβολισμούς του δράστη σε πανεπιστημιούπολη των ΗΠΑ.

Την απόλυτη φρίκη βίωσε 23χρονη Βολιώτισσα, στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου σπουδάζει. Χθες τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο και άνοιξε πυρ.

Το μακελειό σε πανεπιστημιακό κτήριο που σημειώνεται στην Αμερική έζησε η Βολιώτισσα Ελενα Αγιώτη, αθλήτρια κωπηλασίας, η οποία σε κατάσταση απερίγραπτου σοκ η ίδια, αλλά και συμφοιτητές της, κατάφεραν να σωθούν από τον μανιακό δράστη που άνοιξε πυρ και στη συνέχεια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτοκτόνησε.

Η 23χρονη αθλήτρια έκλεισε τα παντζούρια, τις πόρτες και κλειδώθηκε μαζεμένη από τον τρόμο μέσα στον μπάνιο, περιμένοντας την παύση των πυροβολισμών. Τα όσα συνέβησαν, όμως, εκείνες τις στιγμές είναι πραγματικός εφιάλτης.

Ο δράστης άνοιξε πυρ σε δύο τοποθεσίες, στο κτίριο Μπέρκι Χολ και στο κτίριο Michigan State University Union. Η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο, που άρχισε να εκτυλίσσεται προχθές βράδυ περί τις 20:00 (τοπική ώρα· περί τις 04:00 ώρα Ελλάδας), βρήκε θύματα και στις δύο τοποθεσίες.

Διευκρίνισε πως τουλάχιστον πέντε θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και ότι η ζωή κάποιων διατρέχει κίνδυνο. Η αστυνομία του MSU τόνισε αργότερα μέσω Twitter πως έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι, πέρα από τους τραυματίες.

Ώρες αφότου άρχισαν οι πυροβολισμοί, οι αστυνομικοί σάρωναν ακόμα την πανεπιστημιούπολη, για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν κι άλλα θύματα και για να βρει τον δράστη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από βίντεο που τον εικονίζουν. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται μαύρος άνδρας που φοράει καπέλο, μάσκα, τζιν πανωφόρι και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.

Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους φοιτητές, το προσωπικό του MSU και τους περίοικους να βρουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» καθώς άρχιζε την καταδίωξη του υπόπτου στο Ιστ Λάνσινγκ, περίπου 145 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σε μικρή απόσταση από τη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μίσιγκαν. Το πανεπιστήμιο ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες για 48 ώρες.

Τι δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της

«Στις 8:15 το βράδυ, μόλις είχα γυρίσει σπίτι από την προπόνηση και μία κοπέλα-συναθλήτρια ήταν σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου και άκουσε πυροβολισμούς. Μας ενημέρωσε άμεσα πως άκουσε πυροβολισμούς και έφυγε τρέχοντας από αυτό το κτίριο.

Στην αρχή νομίζαμε πως δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά λάβαμε ένα email από το Πανεπιστήμιο πως υπάρχουν πυροβολισμοί και πως πρέπει να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας.

Είχαμε κλειστεί με τις συγκατοίκους μου μέσα στο σπίτι, ενώ κατά τη διάρκεια ακούγαμε πυροβολισμούς. Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν σε ένα κτίριο μέσα στο Campus.

Ενας 43χρονος άνδρας μπήκε με όπλο μέσα στις αίθουσες εν ώρα μαθημάτων και άρχισε να πυροβολεί. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν έξω από τις τάξεις και μετά προσπαθούσαν να βρουν τον δράστη. Στη συνέχεια ο δράστης πήγε σε άλλο κτίριο και μπήκε μέσα στον κοινόχρηστο χώρο, όπου είναι οι καφετέριες και ησυχαστήρια, για να διαβάζουν οι φοιτητές και εκεί άρχισε να πυροβολεί επίσης.

Συνολικά σκότωσε τρεις, δύο στο πρώτο κτίριο και έναν στο δεύτερο, και είχαμε πέντε τραυματίες, στο στήθος οι περισσότεροι. Εμείς είχαμε λάβει ένα email, με το οποίο μπορούσαμε να ακούμε σε διάφορα κτίρια κοντά μας το τι συμβαίνει και την επικοινωνία που είχε η αστυνομία.

Η επικοινωνία ήταν πολύ μπερδεμένη, γιατί ακούγονταν οι πυροβολισμοί σε διάφορα κτίρια πολύ κοντά μας.

Είχαμε πανικοβληθεί, είχαμε κλείσει τα παντζούρια από το σπίτι και τα παράθυρα. Μπήκαμε στο μπάνιο και καθόμασταν εκεί. Έλεγαν πως δεν είναι μόνο ένας ο δράστης, αλλά είναι πολλοί οι ένοπλοι που κυκλοφορούν στο κάμπους. Αυτό διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και στις 12:30 μας ενημέρωσαν πως βρήκαν τον δράστη στην area lancing, περίπου δέκα λεπτά μακριά από εμάς.

Δεν γνωρίζω αν αυτοκτόνησε ή αν τον σκότωσαν. Τώρα προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των θυμάτων. Για τον δράστη μάθαμε πως είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα και πως είχε πεθάνει η μητέρα του πριν από δύο χρόνια. Είχε μπει φυλακή νωρίτερα. Μέχρι την Τετάρτη όλο το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό και είμαστε εκτός. Μέχρι τη Δευτέρα δεν θα γίνουν καθόλου μαθήματα, αλλά γενικά υπάρχει ένα χάος».

