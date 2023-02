Κοινωνία

Αττική: Έκλεβε κοσμηματοπωλεία... με τη μέθοδο της απασχόλησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάουν στα ίχνη του δράστη.

Συνελήφθη 41χρονος που διέπραττε κλοπές κατ εξακολούθηση σε ολόκληρη την Αττική. Εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το Τμήμα Εγκλημάτων Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνίασε 12 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης από κοσμηματοπωλεία και φαρμακείο, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και προχώρησε στη σύλληψη 41χρονου για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Στη συνέχεια, διενήργησε περαιτέρω έρευνα για την ενδεχόμενη ταυτοποίηση της συμμετοχής του δράστη και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών, με αποτέλεσμα να εξιχνιασθούν επιπλέον επτά κλοπές σε κοσμηματοπωλεία και καταστήματα με την ίδια μέθοδο, στις περιοχές του Αγίου Δημητρίου, του Περιστερίου, της Αθήνας, του Χαϊδαρίου και του Αιγάλεω.

Συμπληρωματική δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γάζι: Καρέ - καρέ η σύλληψη του 35χρονου (εικόνες)

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Καμίνια – ληστεία: Νύχτα τρόμου για 2 αδερφές