Κόσμος

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Μεγαλώνει η “μαύρη” λίστα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν οι διασώστες να βγάζουν ζωντανούς μέσα από τα συντρίμμια δέκα ημέρες μετά το σεισμό. Συλλήψεις εργολάβων και προφυλακίσεις για προκλητικές «αναρτήσεις»



Δέκα ημέρες μετά το φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα ερείπια για την αναζήτηση επιζώντων ενώ παράλληλα η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης Ερντογάν, τον οποίο κατηγορούν και για την ανοχή που έδειξε στους εργολάβους των χάρτινων κτηρίων ξεχειλίζει.

Οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία έχουν ξεπεράσει μέχρι στιγμής τους 41.000. Οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι 35.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Τουρκία. Η συριακή κυβέρνηση και ο ΟΗΕ ανέφεραν ότι περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Συρία. Παρά το γεγονός πως τα σωστικά συνεργεία από τις περισσότερες χώρες που είχαν πάει για βοήθεια έχουν αποχωρήσει πια, όσοι παραμένουν συνεχίζουν να βγάζουν ζωντανούς μέσα από τα χαλάσματα.

Χθες τουλάχιστον εννιά άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα χαλάσματα ενώ σήμερα μια 44χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή στην πόλη Καχραμανμαράς, σχεδόν 222 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες και το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά στο 6% την πέμπτη ημέρα.

Παράλληλα, η ολλανδική ομάδα ειδικών εκπαιδευμένων σκύλων διάσωσης ανακοίνωσε ότι διέσωσε τέσσερις ανθρώπους από τα ερείπια στην τουρκική περιοχή Χατάι.

Στους διασωθέντες περιλαμβάνονται τρεις άνδρες και ένα παιδί, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ολλανδική ομάδα σκύλων διάσωσης RHWW στο Twitter. Και οι τέσσερις επιζώντες κείτονταν κάτω από τα ερείπια από τις 6 Φεβρουαρίου όπου «χτύπησε» τη Τουρκία και τη Συρία ο φονικός σεισμός.



Σε έκθεσή του, το Υπουργείο Πολεοδομίας της Τουρκίας ανέφερε ότι συνολικά 50.576 κτίρια είτε έχουν καταρρεύσει είτε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, αρκετά κτίρια που είναι ετοιμόρροπα πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα. Οι αρχές έχουν επιθεωρήσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 387.000 κτίρια στις 10 νοτιοανατολικές επαρχίες που επλήγησαν από τον σεισμό.

Η πόλη Γκαζιαντέπ έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων που πρέπει να κατεδαφιστούν επειγόντως με σχεδόν 12.000 σπίτια, ακολουθούμενα από 10.911 στο Χατάι και 10.777 στο Καχραμανμάρας, αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο αριθμός των αστέγων αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση Μητσοτάκη - καλλιτεχνών: Νέα πρόταση για τα εργασιακά τους δικαιώματα έως το τέλος της εβδομάδας

Βοιωτία: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

ΣΤΑΣΥ - ΗΣΑΠ: ακυρώθηκε η στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό