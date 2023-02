Κόσμος

Σεισμός - Τουρκία: Ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 212 ώρες (βίντεο)

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εγκλωβισμένων στα ερείπια κτηρίων, παρότι πολλές από τις αποστολές έχουν σταματήσει την αναζήτηση για ζωντανούς στα συντρίμμια.

Σχεδόν 212 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία, διασώστες ανέσυραν ζωντανή μια 77χρονη από τα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας στο Αντίγιαμαν.

Η Φατμά Γιουνγκόρ απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο που την διακόμισε σε νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα.

212. saatte yeni mucize.



Ad?yaman'daki arama kurtarma cal?smalar?nda 212. saatte 77 yas?ndaki Fatma Gungor enkaz alt?ndan kurtar?ld?. pic.twitter.com/zTbxJd5vQf — TRT Haber Canl? (@trthabercanli) February 14, 2023

Οι συγγενείς της ηλικιωμένης ξέσπασαν σε επευφημίες και έσπευσαν να αγκαλιάσουν τους διασώστες που εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την ανεύρεση επιζώντων στα χαλάσματα των ισοπεδωμένων κτηρίων.

Seismes en Turkiye: Les equipes de recherche et de #sauvetage ont reussi a extraire, mardi, Fatma Gungor, 77 ans, des decombres des batiments effondres apres 212 heures a #Adiyaman. pic.twitter.com/VDC8dIy2GA — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) February 14, 2023

Οκτώ ημέρες μετά τον σεισμό, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 37.000 ανθρώπους σε Τουρκία και Συρία, την Τρίτη διασώθηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

