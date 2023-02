Κοινωνία

Κολωνός - Ταραχοπούλου: Η 12χρονη αναγνώρισε τους πέντε συλληφθέντες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η δικηγόρος στον ΑΝΤ1 για την πρώτη συνάντηση της ανήλικης με την προφυλακισμένη μητέρα της, αλλά και για τις υποσχέσεις της Πολιτείας για προστασία του παιδιού, που δεν υλοποιούνται.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη, η δικηγόρος Ασπασία Ταραχοπούλου, συνήγορος της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό, που έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αναφερόμενη στις πέντε συλλήψεις που έγιναν την Τετάρτη, όταν οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς και τρεις Έλληνες, εκ των οποίων ένας 65χρονος ιατρός, η δικηγόρος είπε ότι «στην τελευταία κατάθεση της μικρής, στις 3 Φεβρουαρίου, αναγνώρισε κάποια άτομα και αναμέναμε να βγουν τα εντάλματα σύλληψης».

Η κ. Ταραχοπούλου αναφέρθηκε και στην πρώτη συνάντηση της ανήλικης με την προφυλακισμένη μητέρα της, μετά από μήνες, λέγοντας ότι «είδε την μητέρα της, στις 20:30 το βράδυ, μαζί με τον αδελφό της. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, έκλαιγαν όλοι, ακόμη και η ψυχολόγος που ήταν παρούσα. Ήταν πολύ δύσκολο το παιδί να φεύγει και να αφήνει την μητέρα του στην φυλακή, γιατί το παιδί αισθάνεται ενοχές για όσα έχουν συμβεί στην οικογένεια της»

Η δικηγόρος αναφέρθηκε σε «συνεχείς, πολύωρες και εξαντλητικές καταθέσεις του παιδιού στην ΓΑΔΑ, όχι στο σπίτι του» και σημείωσε ότι «η Πολιτεία δεν έχει κάνει ότι πρέπει και δεν υπάρχει ένα σχέδιο και μια μέριμνα της Πολιτείας για το παιδί και για όλη την οικογένεια», αναφέροντας ότι παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, ακόμη δεν παρέχεται στην 12χρονη κατ΄ οίκον διδασκαλία, προκειμένου να υπάρχει αυξημένη προστασία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της

Τιτανικός: Σπάνιες εικόνες από το ναυάγιο (βίντεο)