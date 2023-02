Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην “μάχη των φύλων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την πρόσφατη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 20:00, φωτίζει και την άλλη πλευρά του έρωτα, μέσα από ένα αφιέρωμα στην ατελείωτη μάχη των φύλων!

Τι έχεις;

Τίποτα.

Μ’ αγαπάς;

Τι είπες; Δεν άκουσα;

Έχω πονοκέφαλο.

Πάλι;

Κι απόψε θα αργήσεις να γυρίσεις;

Έχω δουλειά! Τι δεν καταλαβαίνεις;

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης μάς παρουσιάζουν μέσα από ένα διασκεδαστικό, χιουμοριστικό και κωμικό αφιέρωμα την… αιώνια διαμάχη, την υπέρτατη Τιτανομαχία, το ασταμάτητο ρινγκ που στήνεται διαχρονικά μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Θα συνεννοηθούμε ποτέ; Θα καταλάβουμε ο ένας τον άλλο;

Βάλτε κράνος και ετοιμαστείτε για τη μητέρα όλων των μαχών, γιατί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 έχει «VINYΛΙΟ» και θα… πέσουν κορμιά!

#Vinylio

