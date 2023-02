Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Νίκη τίτλου κόντρα στην Άρσεναλ με αρνητικό ρεκόρ κατοχής μπάλας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πολίτες» είχαν την μπάλα στα πόδια τους σε ποσοστό μόλις 36,4%, τη χαμηλότερη επίδοση με τον Γκουαρντιόλα στον πάγκο τους, στην Premier League.

O Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε την κατοχή μπάλας...μόδα στο ποδόσφαιρο. Πριν από 15 χρόνια, όταν ανέλαβε προπονητής της Μπαρτσελόνα γράφοντας στη συνέχεα ιστορία, ο Καταλανός επέβαλε την κατοχή της μπάλας ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να αναπτύξει την ποδοσφαιρική του ιδέα.

Μία παράμετρος που συζητήθηκε και συζητείται ακόμα, σχετικά με την επιρροή που έχει στο τελικό αποτέλεσμα.

Χθες το βράδυ η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, απέδειξε ότι ίσως τελικά δεν υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα σε κατοχή και αποτέλεσμα, αφού νίκησε με 3-1 την Άρσεναλ στο «Emirates», ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μόλις 36,4% ποσοστό κατοχής, το χαμηλότερο από τότε που ο Καταλανός προπονητής έφτασε στην Premier League, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής «Ole».

Στα 251 παιχνίδια που ο Πεπ Γκουαρντιόλα οδήγησε τη Σίτι στην Premier League, από τη σεζόν 2016/17, δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Το αρνητικό ρεκόρ ήταν κόντρα στην Μπράιτον, τη σεζόν 2020/21 με 37,3%.

Αυτό το ποσοστό κόντρα στην Άρσεναλ είναι το δεύτερο χαμηλότερο ως προπονητής της ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι.

Το αρνητικό ρεκόρ εξακολουθεί να είναι κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για το Champions League 2016/17 με 34,6%, σε ένα παιχνίδι που επίσης έληξε με νίκη 3-1.

Το εντυπωσιακό, μαζί με αυτό το χαμηλό ποσοστό κατοχής, ήταν οι μικρές πάσες που συμπλήρωσε στο ματς η Σίτι, μόλις 219. Και επίσης η αναποτελεσματικότητα όταν επρόκειτο να πασάρει με το 72% των πασών να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Έκλεψαν σουβλάκια με πίτα... ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης, ο καβγάς, τα σέξι εσώρουχα και ο “κλαρινογαμπρός” (βίντεο)

Αχαΐα: Μητέρα δικάζεται για τον θάνατο του βρέφους της