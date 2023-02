Πολιτική

Πέθανε ο Στρατής Στρατήγης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η εκδημία του Άγγελου Μοσχονά, θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Στρατή Στρατήγη.

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος, Στρατής Στρατήγης.

Μετά από νομικές σπουδές στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Στράτης Στρατήγης δικηγόρησε στην Αθήνα από το 1960 έως το 2012. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (1974-1975), Πρόεδρος του ΟΛΠ (1978-1980), Γενικός Γραμματέας του τότε Υπουργείου Συντονισμού (1980-1981).

Από το 1985 έως το 1989 διετέλεσε Βουλευτής Επικρατείας. Από τον Ιανουάριο του 1998 μέχρι την παραίτησή του τον Ιούλιο του 1999, χρημάτισε πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή του κόμματος Στράτη Στρατήγη, ο οποίος υπηρέτησε την παράταξη και τον δημόσιο βίο πάντοτε με ακεραιότητα και ήθος», τόνισε η ΝΔ σε ανακοίνωσή της, καταλήγοντας «Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστή η εκδημία ακόμη ενός ιστορικού στελέχους της παράταξης, του Άγγελου Μοσχονά, που θήτευσε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” Νίκος Μουτσινάς: Τα παιδιά, η Συνατσάκη και η σχέση με την μητέρα του

Καποδίστριας: τα μέτρα που επέβαλε και νίκησε την επιδημία