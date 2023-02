Κοινωνία

Κυψέλη: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ

Οι δράστες εισέβαλαν με όπλα στην επιχείρηση και πήραν τις εισπράξεις από το ταμείο.

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Κυψέλης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου, λίγο πριν τις 9.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δυο άτομα που κρατούσαν καραμπίνα και πιστόλι, εισέβαλαν στο κατάστημα και απείλησαν την 54χρονη υπάλληλο.

Αφού πήραν τα χρήματα από το ταμείο, τράπηκαν σε φυγή. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

