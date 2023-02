Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο εθνικό θέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδας είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδας (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) και την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυμελούς Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.) είχε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την προτεραιότητα που αποδίδει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

«Έχουν αυξηθεί οι ανισότητες και το κόστος ζωής. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους τρίτεκνους, αλλά και τις πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό πρέπει να γίνει με φορολογικά κίνητρα αλλά και με ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κοινωνική στέγη. Κύρια φιλοσοφία του αποτελείη κατασκευή νέων κατοικιών αλλά και η παροχή κινήτρων ανακατασκευής σε ιδιώτες προκειμένου να εντάξουν τα ακίνητά τους σεμεγάλες δεξαμενές κοινωνικών κατοικιών. Έτσι,θα μειωθεί το κόστος στέγασης για πολύτεκνους, τρίτεκνους, νέα ζευγάρια και φοιτητές.

«Συμφωνούμε με την πολιτική οι τρίτεκνοι να αποκτούν τα δικαιώματα των πολύτεκνων χωρίς να θίγονται όσοι έχουν ήδη την πολυτεκνική ιδιότητα και επίσης θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να στηρίξουμε και να καθιερώσουμε τον Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για κάθε παιδί ο οποίος θα χρηματοδοτείται από την πολιτεία και τον γονέα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αυτές οι προτεραιότητες θα συμβάλουν στη βελτίωση των δημογραφικών στοιχείων. Αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, δυστυχώς θα έχουμε ένα εθνικό και παράλληλα οικονομικό πλήγμα.Η χώρα θα γερνάει και θα λιγοστεύει το ανθρώπινο δυναμικό, που θα μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την ανάπτυξη της πατρίδας μας»τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Οι εκπρόσωποι των τριτέκνων από την πλευρά τους έθεσαν μεταξύ άλλων το ζήτηματης πλήρους εξομοίωσης με τους πολύτεκνους, τη στεγαστική συνδρομή με χαμηλότοκα δάνεια στα πρότυπα της Πορτογαλίας καιτη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας με ενισχυμένα κριτήρια και μοριοδότηση.



Στη συνάντηση συμμετείχαν,επίσης, ο βουλευτής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Μουλκιώτης, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος Νάντια Γιαννακοπούλου και η Γραμματέας του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, Έφη Μπέκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρου Ράλλη: Φωτιά σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Μεξικό: Δεκάδες πτώματα σε ομαδικούς μυστικούς τάφους

Φωτιά - Βόλος: Ηλικιωμένος απανθρακώθηκε ενώ έκαιγε κλαδιά (εικόνες)