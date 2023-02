Οικονομία

Απάτη με “αντιδήμαρχο” να ζητά οφειλές προς τον δήμο

Πώς άγνωστοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν ανυποψίαστο πολίτη. Τι λέει η δημοτική αρχή.

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος δημότη του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο αποπειράθηκαν άγνωστοι με πρόσχημα οφειλές του δημότη προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα, άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο, προσποιούμενο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου προσπάθησε να πείσει τον δημότη ότι θα πρέπει να καταβάλει άμεσα σε συγκεκριμένο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό ψευδές ποσό οφειλής προς τον Δήμο.

Με αφορμή την προσπάθεια απάτης, η δημοτική αρχή ενημερώνει πως ουδεμία σχέση έχει με αυτό και ότι πρόκειται για τηλεφωνική απάτη. Εξηγεί μάλιστα ότι, οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους δημότες για θέματα που αφορούν οφειλές τους μέσω ταχυδρομικών επιστολών, στις οποίες αναφέρονται και οι τρόποι εξόφλησης τους και σε καμία περίπτωση δεν δίδονται οδηγίες μέσω τηλέφωνου για θέματα οφειλών ή τραπεζικών συναλλαγών. Επίσης αρμόδια για θέματα οικονομικής φύσης είναι αποκλειστικά η οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Η αρμόδια υπηρεσία καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ή email που δέχονται καθώς οι προσπάθειες εξαπάτησης είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον. Να είναι επίσης ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άτομα επιχειρούν να τους πείσουν να καταβάλλουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχημα και να αποφύγουν τη γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε τρίτους (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

