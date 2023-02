Κόσμος

Συρία: Σκοτώθηκε o ηγέτης του ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θάνατο του ηγέτη του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) στη Συρία Χάμζα αλ Χόμσι ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Το θάνατο του ηγέτη του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) στη Συρία Χάμζα αλ Χόμσι κατά τη διάρκεια επιδρομής το βράδυ της Πέμπτης ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των αμερικανικών δυνάμεων τραυματίστηκαν σε έκρηξη τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες και ένας εκπαιδευμένος σκύλος.

Η ανακοίνωση

«Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια επιδρομής ελικοπτέρου από τις ΗΠΑ και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία, μια έκρηξη στον στόχο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες και ένας εκπαιδευμένος για εργασία σκύλος. Ο Χάμζα αλ Χόμσι σκοτώθηκε. Οι τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες και ο εκπαιδευμένος σκύλος δέχονται ιατρική περίθαλψη σε ιατρικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ».

ISIS Senior Leader Killed and Four U.S. Servicemembers Wounded in Helicopter Raid in Northeastern Syria pic.twitter.com/j2a8IWsQw2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 17, 2023

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο δίκτυο ABC ότι οι τέσσερις τραυματίες είναι μέρος μιας δύναμης των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ που στόχευαν τον αλ Χόμσι. Τρεις από τους στρατιώτες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση με τον τέταρτο να έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 900 στρατιώτες των ΗΠΑ που επιχειρούν στη βορειοανατολική Συρία σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, γνωστές ως Συριακή Δημοκρατική Δύναμη. και περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες ακόμα στο Ιράκ.

Η αποστολή των αμερικανικών στρατευμάτων και στις δύο χώρες παραμένει η αντιμετώπιση της απειλής που θέτει το Ισλαμικό Κράτος.

Αν και το ISIS δεν ελέγχει πλέον τις τεράστιες εκτάσεις εδάφους που κατείχε κάποτε, οι δυνάμεις που απομένουν εξακολουθούν να αποτελούν διαρκή απειλή για την ασφάλεια και στις δύο χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεντόγλου: “Ήταν προσβολή” η ακύρωση για τα παπούτσια

Σεισμός - Τουρκία: Διάσωση 12χρονου μετά από 260 ώρες (βίντεο)

Πέτρου Ράλλη: Φωτιά σε αυτοκίνητο (βίντεο)