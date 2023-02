Κόσμος

ΗΠΑ - Κινέζικο μπαλόνι: μαζεύτηκαν και τα τελευταία κομμάτια στην Βόρεια Καρολίνα

Τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο του FBI, για να εξεταστούν από την αντικατασκοπεία.

Οι επιχειρήσεις έρευνας για τα συντρίμμια του κινεζικού μπαλονιού που καταρρίφθηκε ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

"Τα τελευταία συντρίμμια (που συλλέχθηκαν) μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο ερευνών του FBI στη Βιρτζίνια, για να εξεταστούν από την αντικατασκοπεία", διευκρινίζει το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε στις 4 Φεβρουαρίου ανοιχτά της ακτής της Νότιας Καρολίνας το κινεζικό αυτό αερόστατο που θεωρείται από το Πεντάγωνο ότι ήταν κατασκοπευτικό με στόχο τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Το Πεκίνο υποστήριξε από την πλευρά του ότι επρόκειτο για μη στρατιωτικό αερόστατο που είχε ως κύριο σκοπό του τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων και είχε ακούσια παρεκκλίνει από την πορεία του και έτσι βρέθηκε να πετάει πάνω από το αμερικανικό έδαφος.

Η υπόθεση του μπαλονιού οδήγησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν να αναβάλει σπάνια προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης το τέλος των ερευνών όσον αφορά δύο αντικείμενα που καταρρίφθηκαν, το ένα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αλάσκας, στις 10 Φεβρουαρίου, και το άλλο πάνω από την λίμνη Χιούρον, στα σύνορα με τον Καναδά, δύο ημέρες αργότερα.

Οι έρευνες αυτές, οι οποίες διεξήχθησαν σε συνεργασία με τις καναδικές αρχές και έγιναν με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ήταν άκαρπες, διευκρινίζει το Πεντάγωνο στην ανακοίνωσή του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σημείωσε ότι τίποτε δεν επιτρέπει σε αυτό το στάδιο να εννοηθεί ότι αυτά τα δύο αντικείμενα "συνδέονταν με το κινεζικό πρόγραμμα κατασκοπευτικών μπαλονιών".

