Θεσσαλονίκη: ζευγάρι είχε στην κατοχή του αρχαίο... “θησαυρό” (εικόνες)

Έπιασαν στα πράσα τον άνδρα με ανιχνευτή μετάλλων. Τι εντόπισαν οι Αρχές, στο σπίτι του ζευγαριού.

Νομίσματα των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων είχε στην κατοχή του ανδρόγυνο, που συνελήφθη σε αρχαιολογικό χώρο της Δράμας, μετά απο αξιοποίηση πληροφοριών του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 73χρονος άνδρας διερευνούσε το έδαφος στον αρχαιολογικό χώρο με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων και σκαπτικού εργαλείου, ενώ στο σημείο βρισκόταν και η 68χρονη σύζυγός του. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Έπειτα από έρευνα, κατασχέθηκαν συνολικά από την κατοχή του άντρα και την οικία του, δύο ασημένια και οκτώ χάλκινα νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με αρχαιολόγο της εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως και τον 1ο αιώνα π.Χ.. Επίσης κατασχέθηκαν τέσσερα πρωτότυπα βιβλία, δύο φωτοαντίγραφα βιβλίων και πλήθος φωτοτυπιών που αναφέρονταν σε αρχαία νομίσματα.

