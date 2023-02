Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: έκοψε το χέρι του με αλυσοπρίονο και έπαθε ανακοπή

Οι γιατροί κατέβαλαν ηρωικές προσπάθειες για να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή.

Με συντριπτικά τραύματα στο χέρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, άνδρας ο οποίος, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή Ελιά του Ηρακλείου Κρήτης, τραυματίστηκε από αγροτικό μηχάνημα.

Πιο συγκεκριμένα ο άνδρας τραυματίστηκε στο ύψος της μασχάλης με αποτέλεσμα να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και ο Πήγασος με τον γιατρό που έσπευσαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες με τον 40χρονο εκτός από ακατάσχετη αιμορραγία να έχει υποστεί και ανακοπή.

Αμέσως διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί για περισσότερο από μία ώρα έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 40χρονος αναμένεται να εισαχθεί στο χειρουργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Ελιάς Πεδιάδος.

Πηγή: cretapost.gr

