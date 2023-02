Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Στυλιανός”: έρευνα για τα αίτια του θανάτου της μικρής (βίντεο)

Ένορκες διοικητικές έρευνες για τα αίτια του θανάτου της 2,5 ετών μικρής στο δημοτικό βρεφοκομείο του «Αγίου Στυλιανού».

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Απαντήσεις στα αίτια του τραγικού θανάτου του 2,5 χρονου κοριτσιού από τη Νιγηρία, στο δημοτικό βρεφοκομείο "Άγιος Στυλιανος" της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας της μικρης.

Η έρευνα που γίνεται είναι τριπλή, η εισαγγελέας πλημμελειοδικών, έχει ζητήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα στην οποία θα διερευνηθούν τα αδικήματα της έκθεσης από τα οποία επήλθε θάνατος, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα προσκομιστούν η ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατρικός φάκελος και το ιστορικό νοσηλείας της μικρής και θα κληθούν να καταθέσουν γιατροί και υπάλληλοι.

Παράλληλα, ένορκη διοικητική εξέταση έχει ζητήσει και ο δήμος από την πλευρά του, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ευθύνες υπαλλήλων, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, έχει ζητήσει ΕΔΕ.

Η νεκροψια / νεκροτομή που έχει γίνει στο κοριτσάκι, δεν έχει “ρίξει φως” στα αίτια θανάτου της μικρής και αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, που ίσως δώσουν πόρισμα για τον θάνατο του άτυχου κοριτσιού.

