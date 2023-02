Αθλητικά

Στίβος - Ντρισμπιώτη: Πανελλήνιο ρεκόρ και κορυφαία επίδοση στον κόσμο

Ακόμη μία σπουδαία επίδοση κατάφερε να πετύχει η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.



Δύο 24ωρα από την επιστροφή της, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και κατάφερε να πετύχει ακόμη μία σπουδαία επίδοση.

Η έμπειρη αθλήτρια τερμάτισε πρώτη σε 12.18.26 και βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 12.21.43 από τη διοργάνωση του 2022. Παράλληλα, αυτή είναι και η κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος αφού η προηγούμενη ανήκε στη Γαλλίδα, Πολίν Στέι, με 12:26.45 από τις 11 Φεβρουαρίου.

Η έμπειρη αθλήτρια αποφάσισε χθες το βράδυ να μπει στη διοργάνωση και να δοκιμάσει την κατάσταση της. Από τα πρώτα μέτρα της κούρσα επέλεξε να δώσει γρήγορο ρυθμό στην κούρσα, τον οποίο ανέβασε σταδιακά.

“Είμαι άυπνη, είμαι αρκετά κουρασμένη παρόλα αυτά πήρα την απόφαση να αγωνιστώ. Και το έκανα όχι τόσο για να κυνηγήσω την επίδοση ή το ρεκόρ, αλλά γιατί ήθελε να στηρίξω τη διοργάνωση. Πρέπει να δίνουμε το παρών σε αυτές τις διοργανώσεις, προκειμένου να φέρουμε κοντά στο στίβο τα παιδιά“, είπε αρχικά η Ντρισμπιώτη και συμπλήρωσε : “Χαίρομαι που μπορώ και βελτιώνομαι διαρκώς ακόμη και στην ηλικία μου. Χαίρομαι που αγωνίστηκα και πάλι με τα κορίτσια (σ.σ. Παπαδοπούλου και Φιλτισάκου). Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 20χλμ. βάδην κι έπειτα θα συνεχίσω στο Βαλκανικό“.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Χριστίνα Παπαδοπούλου (ΠΓΣ) που ήταν δεύτερη με 12.35.51 και πανηγύρισε την παρουσία της, καθώς προερχόταν από πολύμηνο τραυματισμό. “Εχω δύο εβδομάδες που ξεκίνησα την προπόνηση μετά τον τραυματισμό. Είμαι πολύ χαρούμενη που σημείωσε σήμερα αυτή την επίδοση , καθώς ακόμη δεν είμαι στην κατάσταση που θα ήθελα. Θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου στο Πανελλήνιο 20χλμ. βάδην στο Άστρος Κυνουρίας“.

Η τριάδα των νικητριών έκλεισε με την Κυριακή Φιλτισάκου (Ανατολή Νέας Ιωνίας) που πέτυχε 12.49.84.

