Πολιτική

Τουρκία - Διπλωματικές πηγές: Ευπρόσδεκτη κάθε κίνηση για ομαλοποίηση των σχέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας σχολιάζουν διπλωματικές πηγές του ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα συστηματικά προωθεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, επιλύοντας εκκρεμότητες με τους γείτονές της με βάση την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, στο πλαίσιο του σεβασμού των Αρχών και Αξιών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημειώνουν διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί ομαλοποίησης διμερών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται δε πως αυτό έχει πράξει η Ελλάδα με χώρες όπως η Ιταλία, η Αίγυπτος και η Αλβανία.

«Η πιστή τήρηση των εν λόγω κανόνων είναι η προϋπόθεση ώστε να επιλυθεί η μοναδική διαφορά μας με τη γείτονα Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Κάθε κίνηση που οδηγεί προς την ομαλοποίηση των σχέσεων μας με την Τουρκία, είναι ευπρόσδεκτη και η Ελλάδα είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε αμέσως μετά τον τοκετό - Θρήνος για την λεχώνα

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Μνημόσυνο τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: ποιοι έδωσαν το “παρών” (εικόνες)