Τουρκία: Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ

Τρόμος στην Τουρκία από τον νέο ισχυρό σεισμό το βράδυ του Σαββάτου.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε απόψε, στις 21.31 (ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 54 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Καχραμάνμαρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, με περίπου 264.000 διαμερίσματα στην Τουρκία να έχουν καταστραφεί ενώ πολλοί άνθρωποι αγνοούνται ακόμη καθώς οι διασώστες προσπαθούν να ακούσουν ενδείξεις ζωής κάτω από τα ερείπια.

Καθώς η Τουρκία προσπαθεί να διαχειριστεί τη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της, οι ανησυχίες αυξάνονται για τα θύματα της τραγωδίας στη Συρία, με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) να πιέζει τις αρχές στα βορειοδυτικά να σταματήσουν να εμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή καθώς επιδιώκει να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που επλήγησαν από τους σεισμούς.

Δωδέκατη ημέρα μετά τον σεισμό, εργάτες από το Κιργιστάν κατάφεραν να σώσουν μια πενταμελή οικογένεια Σύρων από τα ερείπια ενός κτηρίου στην πόλη Αντάκια (Αντιόχεια) στη νότια Τουρκία.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, ανασύρθηκαν ζωντανοί. Η μητέρα και ο πατέρας επέζησαν όμως το παιδί πέθανε αργότερα από αφυδάτωση, ανέφερε το συνεργείο διάσωσης. Η μεγαλύτερη αδελφή και το δίδυμο αδελφάκι του δεν τα κατάφεραν.

"Ακούσαμε φωνές την ώρα που σκάβαμε σήμερα πριν από μία ώρα. Όταν βρίσκουμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί χαιρόμαστε πάντα", δήλωσε στο Reuters ο Ατάι Οσμάνοφ, μέλος του συνεργείου διάσωσης.

Δέκα ασθενοφόρα περίμεναν σε έναν δρόμο εκεί κοντά ο οποίος αποκλείστηκε από την κυκλοφορία ώστε να επιτραπεί η εργασία των συνεργείων διάσωσης. Οι εργάτες ζήτησαν απ΄όλους απόλυτη ησυχία καθώς οι ομάδες σκαρφάλωναν πιο πάνω στην κορυφή των ερειπίων του κτηρίου όπου βρέθηκε η οικογένεια για να ακούσουν τυχόν περισσότερους θορύβους χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό ανιχνευτή.

Καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονταν ένας εργάτης φώναξε μέσα στα ερείπια: "Πάρε βαθιά αναπνοή αν μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου". Οι εργάτες σταμάτησαν αργότερα τις επιχειρήσεις έρευνας καθώς εκσκαφείς έφθασαν για να καθαρίσουν τα μπάζα.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στην Τουρκία έφθασε τις 40.642, ενώ η γειτονική Συρία ανέφερε τουλάχιστον 5.800 θανάτους, έναν απολογισμό που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και ημέρες.

Δημόσια υγεία

Ενώ πολλά διεθνή συνεργεία διάσωσης έχουν φύγει από την τεράστια σεισμόπληκτη ζώνη στην Τουρκία, τουρκικά συνεργεία εξακολουθούσαν να ψάχνουν μέσα σε ισοπεδωμένα κτίρια με την ελπίδα να βρουν κι άλλους επιζώντες. Σύμφωνα με ειδικούς οι περισσότερες διασώσεις γίνονται τα πρώτα 24ωρα μετά τον σεισμό.

Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες για την εξάπλωση μολύνσεων στην περιοχή όπου χιλιάδες κτίρια κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα καταστρέφοντας τις υποδομές υγιεινής.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε σήμερα πως αν και υπήρξε μια αύξηση στις εντερικές μολύνσεις και στις μολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού, οι αριθμοί δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, προσθέτοντας πως έχουν ληφθεί μέτρα για την επιτήρηση και την αποτροπή ασθενειών.

"Προτεραιότητά μας τώρα είναι να καταπολεμήσουμε τις συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία και να αποτρέψουμε μεταδοτικές ασθένειες", δήλωσε ο Κοτζά σε συνέντευξη Τύπου στη νότια επαρχία Χατάι.

Οργανώσεις αρωγής λένε πως οι επιζώντες θα χρειαστούν βοήθεια για μήνες καθώς πολλές κρίσιμες υποδομές έχουν καταστραφεί.

Η οργή αυξάνεται

Ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν πει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό. Στις οικογένειες που περιμένουν ακόμη να ξαναδούν συγγενείς τους στην Τουρκία, υπάρχει αυξανόμενη οργή για αυτό που θεωρούν πως είναι διεφθαρμένες κατασκευαστικές τεχνικές και μια βαθιά προβληματική αστική ανάπτυξη που είχε αποτέλεσμα την κατάρρευση χιλιάδων σπιτιών και επιχειρήσεων.

Ένα τέτοιο κτίριο ήταν το Ronesans Rezidans το οποίο κατέρρευσε στην Αντάκια (Αντιόχεια) σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους.

"Υποτίθεται πως θα ήταν αντισεισμικό αλλά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα", δήλωσε ο Χάμζα Αλπασλάν, 47 ετών, ο αδελφός του οποίου είχε ζήσει στο συγκρότημα. "Είναι σε φρικτή κατάσταση. Δεν έχει μείνει ούτε μπετόν ούτε ένα κανονικό σίδερο μέσα. Είναι πραγματική κόλαση".

Η Τουρκία έχει υποσχεθεί ότι θα διεξαγάγει έρευνα για να βρει όσους φέρεται να ευθύνονται για την κατάρρευση κτηρίων και έχει διατάξει τη σύλληψη τουλάχιστον 100 υπόπτων μεταξύ των οποίων εργολάβοι.

