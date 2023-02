Life

Ρίτσαρντ Γκιρ: στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Ο γνωστός ηθοποιός, εισήχθη σε νοσοκομείο στο Μεξικό.

Περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Μεξικό, όπου βρέθηκε για να γιορτάσει με την οικογένειά του τα 40 γενέθλια της συζύγου του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Ο 73χρονος ηθοποιός, διαγνώστηκε με πνευμονία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της χώρας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ρίτσαρντ Γκιρ υπέφερε από βήχα πριν από το ταξίδι, ο οποίος στο Μεξικό επιδεινώθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Εκεί, ο ηθοποιός έλαβε την απαραίτητη θεραπεία, πήρε εξιτήριο και πλέον αναρρώνει από τη λοίμωξη στο σπίτι του.

