Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Πολάκης: δεν κατεβαίνω αν δεν είναι υποψήφιος ο Χαιρετάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Πως τον "αδειάζει" ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας του την πόρτα της εξόδου, έαν την επιλέξει και ο ίδιος. Πως αντέδρασε ο βουλευτής.

Αντιδράσεις έφερε η ανακοίνωση των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία από τον Παύλο Πολάκη.

Ο βουλευτής, σε ανάρτηση του στο Facebook, φαίνεται οργισμένος που στη λίστα δεν περιλαμβάνεται ο Μιχάλης Χαιρετάκης ως υποψήφιος στον νομό Χανίων, τόνισε μεταξύ άλλων ότι μέχρι να "διορθωθεί το λάθος δεν ισχύει ούτε η δική του υποψηφιότητα".

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Προφανώς από «λάθος» ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ δεν συμπεριελήφθη παρά τη χθεσινή εισήγηση της πολιτικής γραμματείας στην ανακοίνωση των ονομάτων για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανια. Μέχρι να διορθωθεί το «λάθος» δεν ισχύει ούτε η δική μου υποψηφιότητα. Εγω φίλους και συντρόφους δεν πουλάω ,επειδή καποιοι έχουν ανασφάλειες και συμπεριφέρονται με όρους διαδρόμου! Θα λυθούν στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή ΟΛΑ!!».

Μετά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ , αδιεάζοντας τον βουλευτή, τόνιζαν ότι "οι αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι συλλογικές και την τελική απόφαση για τη κατάρτισή τους έχουν τα όργανα του κόμματος. Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια είναι εθελοντική για όλα τα στελέχη, βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά."

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε, με νέες αιχμές κατά της Κουμουννδούρου, λέγοντας ωστόσο ότι δεν θα δώσει άλλη συνεχεια, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των αρμόδιων οργάνων του κόμματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος: Επιταχύνεται η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο

Σεισμός στην Τουρκία: μπαλόνια στα συντρίμμια για τα παιδιά που χάθηκαν (βίντεο)

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)