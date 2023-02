Τεχνολογία - Επιστήμη

Γρίπη των πτηνών: Ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας

Ποια ζώα ευθύνονται για την ευρεία μετάδοση της νόσου. Προβληματισμός για το κατά πόσον θα πρέπει να ξεκινήσουν εμβολιασμοί.

Η γρίπη των πτηνών έχει φτάσει σε νέες γωνιές του πλανήτη και έχει γίνει ενδημική για πρώτη φορά σε ορισμένα άγρια πτηνά που μεταδίδουν τον ιό στα πουλερικά, σύμφωνα με κτηνιάτρους και επιδημιολόγους, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η γρίπη των πτηνών αποτελεί πλέον πρόβλημα για όλο το χρόνο.

Όπως αναφέρει το Reuters, μίλησε με περισσότερους από 20 εμπειρογνώμονες και κτηνοτρόφους σε τέσσερις ηπείρους, οι οποίοι δήλωσαν ότι η επικράτηση του ιού στην άγρια φύση σηματοδοτεί ότι τα κρούσματα-ρεκόρ δεν θα υποχωρήσουν σύντομα στις πτηνοτροφικές μονάδες, αυξάνοντας τις απειλές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων. Προειδοποίησαν ότι οι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίζουν την ασθένεια ως σοβαρό κίνδυνο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αντί να εστιάζουν τις προσπάθειες πρόληψης κατά τις ανοιξιάτικες περιόδους μετανάστευσης των άγριων πτηνών.

Εκατομμύρια νεκρά πουλερικά

Τα κρούσματα του ιού συνεχίζονται στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ακάθεκτα από την καλοκαιρινή ζέστη ή το χειμερινό ψύχος, από τότε που ένα στέλεχος έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 2022 που ήταν γενετικά παρόμοιο με τα κρούσματα στην Ευρώπη και την Ασία.

Οι τιμές των αυγών σε πολλές χώρες σημείωσαν αύξηση ρεκόρ, μετά την εξαφάνιση δεκάδων εκατομμυρίων πουλερικών από την ασθένεια πέρυσι, θέτοντας μια βασική πηγή φθηνών πρωτεϊνών εκτός πρόσβασης για μερικούς από τους φτωχότερους του κόσμου, σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία παραπαίει από τον υψηλό πληθωρισμό.

Ποια πτηνά είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση

Τα άγρια πτηνά είναι κυρίως υπεύθυνα για τη διάδοση του ιού, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα υδρόβια πτηνά, όπως οι πάπιες, μπορούν να μεταφέρουν την ασθένεια χωρίς να πεθάνουν και να την εισάγουν στα πουλερικά μέσω μολυσμένων περιττωμάτων, σάλιου και άλλων μέσων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Rose Acre Farms, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αυγών της χώρας, έχασε πέρυσι περίπου 1,5 εκατομμύριο κότες σε μια μονάδα παραγωγής στην κομητεία Guthrie της Αϊόβα, παρότι όποιος εισερχόταν στις εγκαταστάσεις της, έπρεπε πρώτα να κάνει ντους για να απομακρυνθεί κάθε ίχνος του ιού, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Marcus Rust.

Μια φάρμα της εταιρείας στην κομητεία Weld του Κολοράντο μολύνθηκε δύο φορές μέσα σε περίπου έξι μήνες, σκοτώνοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια κοτόπουλα, δήλωσε ο Rust. Πιστεύει ότι ο άνεμος έφερε τον ιό από τα κοντινά χωράφια όπου οι χήνες αφοδεύουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν υποστεί απώλειες ρεκόρ σε πουλερικά τον τελευταίο χρόνο, αφήνοντας ορισμένους αγρότες να αισθάνονται αβοήθητοι.

Τα πουλερικά στο βόρειο ημισφαίριο θεωρούνταν προηγουμένως ότι κινδυνεύουν περισσότερο όταν τα άγρια πτηνά είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης μετανάστευσης. Η εκτίναξη των επιπέδων του ιού σε ένα ευρύ φάσμα υδρόβιων και άλλων άγριων πτηνών σημαίνει ότι τα πουλερικά αντιμετωπίζουν πλέον υψηλό κίνδυνο όλο το χρόνο, δήλωσαν οι ειδικοί.

Σε ένδειξη ότι η απειλή αναμένεται να συνεχιστεί, ο Μαρς ζητά από τους νομοθέτες της Ιντιάνα κονδύλια για να προσλάβει έναν επιπλέον κτηνίατρο πουλερικών και έναν ειδικό για την υγεία των πουλερικών. Η Ιντιάνα έχασε περισσότερες από 200.000 γαλοπούλες και άλλα πτηνά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ενώ οι συνολικοί θάνατοι στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 58 εκατομμύρια πτηνά, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2015.

Ο ιός είναι συνήθως θανατηφόρος για τα πουλερικά και ολόκληρα κοπάδια θανατώνονται όταν έστω και ένα πουλί βρεθεί θετικό.

Οι εμβολιασμοί δεν αποτελούν απλή λύση: μπορεί να μειώσουν αλλά όχι να εξαλείψουν την απειλή από τον ιό, καθιστώντας δυσκολότερη την ανίχνευση της παρουσίας του σε ένα σμήνος. Παρόλα αυτά, το Μεξικό και η ΕΕ είναι μεταξύ εκείνων που εμβολιάζουν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο εμβολιασμού.

Μετάδοση σε ανθρώπους και άλλα ζώα

Τα άγρια πτηνά έχουν εξαπλώσει την ασθένεια περισσότερο και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο από ποτέ, μεταφέροντας πιθανότατα ποσότητες ρεκόρ του ιού, δήλωσε ο Γκρεγκόριο Τόρες, επικεφαλής του επιστημονικού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων με έδρα το Παρίσι, διακυβερνητικής ομάδας και παγκόσμιας αρχής για τις ασθένειες των ζώων. Ο ιός, άλλαξε από προηγούμενες επιδημίες σε μια μορφή που είναι πιθανώς πιο μεταδοτική, δήλωσε στο Reuters.

Αν και ο ιός μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους, συνήθως όσους έρχονται σε επαφή με μολυσμένα πτηνά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός.

Η μορφή του ιού που κυκλοφορεί μολύνει ένα ευρύτερο φάσμα άγριων πτηνών σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, δήλωσε ο Ντέιβιντ Σουάρεζ, εκτελών χρέη διευθυντή εργαστηρίου του Νοτιοανατολικού Εργαστηρίου Έρευνας Πτηνών της αμερικανικής κυβέρνησης στη Τζόρτζια.

Τέτοιες μολύνσεις βοηθούν τον ιό να επιμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ προηγουμένως δεν το έκανε, είπε.

Οι μαυρόγυπες, που κατοικούν στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και προηγουμένως απέφευγαν τις μολύνσεις, είναι τώρα μεταξύ των ειδών που υποφέρουν, δήλωσε ο David Stallknecht, διευθυντής της Νοτιοανατολικής Συνεργατικής Μελέτης για τις Ασθένειες της Άγριας Ζωής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Ο ιός έχει επίσης μολύνει θηλαστικά όπως αλεπούδες, αρκούδες και φώκιες

