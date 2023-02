Life

Μαρία Κορινθίου: Η φλεβική ανεπάρκεια, το ανεύρυσμα και “Το Πρωινό”

Για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο χειρουργείο μίλησε η Μαρία Κορινθίου. Πότε επιστρέφει στην εκπομπή "Το Πρωινό".



Η Μαρία Κορινθίου μίλησε για το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο χειρουργείο αλλά και για την επιστροφή της στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός μιλώντας τηλεφωνικά σε εκπομπή του Mega, διαγνώστηκε τον Σεπτέμβριο με φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια της και είχε προγραμματίσει να μπει στο χειρουργείο μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου είπε:

«Διαγνώστηκα με φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια μου. Το ήξερα από τον Οκτώβριο. Είχαμε προγραμματισμένο μετά τις γιορτές να μπω για εγχείρηση. Ήταν να κάνω επέμβαση με λέιζερ αλλά μέσα στο χειρουργείο ο γιατρός βρήκε ανεύρισμα. Κι έτσι με… άνοιξαν κανονικά στο αριστερό πόδι. Όταν κουραζόμουν, η φλέβα πεταγόταν σαν να σπάσει. Το σώμα μου μιλούσε. Έπρεπε να το κάνω αυτό το χειρουργείο.

Είμαι μπαταρισμένη, με γάζες. Θέλω 10 ημέρες για να βγάλω τα ράμματα. Φοράω αυτή την υπέροχη κάλτσα. Πρέπει να κάθομαι, να είμαι ξαπλωμένη και να έχω το πόδι ψηλά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εγχειριστώ και στο άλλο πόδι» αποκάλυψε η Μαρία Κορινθίου και πρόσθεσε:

«Οι γιατροί θα με σκοτώσουν αλλά θα γυρίσω αύριο στο Πρωινό. Φειδωλά, κούτσα-κούτσα

Την ώρα της νάρκωσης, όταν ξυπνούσα, μου λέει ο γιατρός “μου έβγαλες την πίστη, πάω να κοιμηθώ”. Πριν μπούμε για την επέμβαση, έλεγα στον Γιάννη “δεν πήγαμε σούπερ-μάρκετ”. Βγαίνω από την εγχείρηση, είμαι ακόμα από τη νάρκωση, και του το ξαναλέω. Το βράδυ, ενώ κοιμόμασταν, πετάγομαι και του λέω “Γιάννη, παρήγγειλα τελικά σούπερ-μάρκετ”».

