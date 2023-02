Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αναλυτικά ο “χάρτης” των πληρωμών έως τις 24 Φεβρουαρίου. Eμβόλιμη πληρωμή για τα αναδρομικά των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις του Ιανουαρίου.

Η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Μαρτίου, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την εβδομάδα 20-24 Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι στις καταβολές των κύριων συντάξεων, θα ενσωματωθεί και η αύξηση 7,75% (για όσους την δικαιούνται) για τον μήνα Ιανουάριο 2023, με εμβόλιμη πληρωμή για όλους τους δικαιούχους, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, τελευταία ημέρα καταβολής των συντάξεων του Μαρτίου.

Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2,27 δισ. ευρώ σε πάνω από 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 20-24 Φεβρουαρίου 2023, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, θα καταβληθούν 554,1 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Μαρτίου σε 933.000 συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, θα καταβληθούν 790 εκατ. ευρώ σε 1.525.000 συνταξιούχους του δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023, θα καταβληθούν 845 εκατ. ευρώ σε 2.530.000 δικαιούχους. Το ποσό αυτό αφορά αφενός μεν στην καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους του δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8 αφετέρου δε στο ποσό που αντιστοιχεί στις αυξήσεις των συντάξεων για τον μήνα Ιανουάριο για όλους τους δικαιούχους (περί τους 2.530.000).

Την περίοδο 20-24 Φεβρουαρίου 2023, θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, θα καταβληθούν 11,9 εκατ. ευρώ σε 31.075 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

