Σκι - Γκιννής: Ο πρώτος Έλληνας που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Ιστορία έγραψε ο Αλέξανδρος Γκιννής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.



Ο 28χρονος πρωταθλητής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην τεχνική κατάβαση και έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας που παίρνει μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Χένρικ Κρισόφερσεν από τη Νορβηγία, ενώ τρίτος ήταν ο Ιταλός Άλεξ Βινάτσερ.

Η πρώτη προσπάθεια του Γκιννή:

Η προσπάθεια του Αλέξανδρου Γκιννή που τον έφερε στην 2η θέση της κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους του #slalom στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι ??????



?? Το 2ο σκέλος, ΤΩΡΑ ΖΩΝΤΑΝΑ στο Eurosport ??



?? #FISAlpine | #CourchevelMeribel2023 pic.twitter.com/lmuwmkQZwC — Eurosport Greece (@EurosportGR) February 19, 2023

Η δεύτερη προσπάθεια του Γκιννή:

Απολαύστε την ιστορική προσπάθεια του Αλέξανδρου Γκιννή στο 2ο σκέλος της τεχνικής κατάβασης, που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι ??????



?? #FISAlpine | #slalom | #CourchevelMeribel2023 pic.twitter.com/Rvyly1IEFD — Eurosport Greece (@EurosportGR) February 19, 2023

Ο Γκιννής που υπήρξε μέλος της ομάδας των ΗΠΑ μέχρι το 2018 (έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και έφυγε όταν ήταν 12 ετών) κέρδισε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε Ολυμπιακό χειμερινό άθλημα / αγώνισμα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού!

Λίγη ώρα μετά την ιστορική επιτυχία του Έλληνα σκιέρ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη μέσω του λογαριασμού του στο twitter όπου έγραψε:



«Ο Αλέξανδρος Γκιννής έγραψε ιστορία! Ο πρώτος Έλληνας που ανεβαίνει στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αλπικού Σκι, κατέκτησε το ασημένιο στην τεχνική κατάβαση, κέρδισε τον θαυμασμό όλων, και μας γέμισε υπερηφάνεια. Μπράβο Αλέξανδρε».

Ο Αλέξανδρος Γκιννής έγραψε ιστορία! Ο πρώτος Έλληνας που ανεβαίνει στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αλπικού Σκι, κατέκτησε το ασημένιο στην τεχνική κατάβαση, κέρδισε τον θαυμασμό όλων, και μας γέμισε υπερηφάνεια. Μπράβο Αλέξανδρε! ????#FISAlpine pic.twitter.com/mouKp3ivVF

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 19, 2023

