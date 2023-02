Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook και Instagram αποκτούν συνδρομητική υπηρεσία

Πώς ονομάζεται η νέα συνδρομητική υπηρεσία της Meta Platforms και τι θα προσφέρει στους χρήστες.



Η Meta Platforms, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη δοκιμαστική εφαρμογή μιας συνδρομητικής υπηρεσίας, σε μια περίοδο που ο κολοσσός των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης διανύει μια δύσκολη περίοδο από οικονομικής άποψης.

Η συνδρομητική υπηρεσία, που θα ονομάζεται Meta Verified, θα επιτρέπει στους χρήστες πιστοποιούν την αυθεντικότητα των λογαριασμών τους. Θα εφαρμοστεί από αυτήν την εβδομάδα, αρχικά στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και το κόστος θα ξεκινά από τα 11,99 δολάρια τον μήνα και θα φτάνει μέχρι τα 14,99 δολάρια για τα συστήματα iOS της Apple και Android.

Σταδιακά, η συνδρομητική υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Η υπηρεσία αυτή θυμίζει εκείνη που εφαρμόζει ο Έλον Μασκ στο Twitter, η οποία στοιχίζει 11 δολάρια τον μήνα.

Και άλλες εφαρμογές, όπως το Snapchat της Snap Inc και το Telegram ξεκίνησαν από πέρσι συνδρομητικές υπηρεσίες, με στόχο να βρουν νέες πηγές εσόδων.

