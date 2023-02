Πολιτισμός

Τάσος Μακράτος - “Φυλάξου Καποδίστρια!”: επίσημη παρουσίαση του βιβλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο μυθιστόρημα του Τάσου Μακράτου, πραγματεύεται μια δύσκολη ελληνική πραγματικότητα, την βία κατά των γυναικών και τις προεκτάσεις της.

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στις 19:00, στην Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου 8, 7ος όροφος) παρουσιάζεται το νέο μυθιστόρημα του Τάσου Μακράτου "Φυλάξου Καποδίστρια!".

Μιλάνε γι' αυτό ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θανάσης Αγάθος και η κριτικός Λογοτεχνίας, φιλόλογος και συγγραφέας Νένα Κοκκινάκη.

Το "Φυλάξου Καποδίστρια!" είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα με θέμα τη βία και δη τη βία κατά των γυναικών. Η νεαρή Χριστίνα, η κύρια ηρωίδα του έργου, είναι ζωγράφος και τόσο η ίδια όσο και οι πολλοί άλλοι ήρωες και ηρωίδες του μυθιστορήματος κινούνται σε Αθήνα, Παρίσι, Αίγινα, Ναύπλιο, στην Προβηγκία και αλλού. Από το μυστηριακό στα έγκατα της Παναγίας των Παρισίων, έως και τον άκρατο ερωτισμό, η Χριστίνα βιώνει, στη διαδρομή των νιάτων της, απρόβλεπτες και πρωτόφαντες καταστάσεις, αναζητώντας η ίδια πάντα τον μεγάλο έρωτα και τον άνθρωπο της ζωής της.

Ο συγγραφέας μιλάει επίσης, με μυθιστορηματικό τρόπο, για την πολιτική βία, με παράδειγμα τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831, Και για τη βία μεταξύ κρατών, όπως έγινε την 28η Οκτωβρίου του 1940 με το τελεσίγραφο της φασιστικής Ιταλίας προς τη χώρα μας και το ονομαστό "ΟΧΙ!" της Ελλάδας.

Με ρέουσα γλώσσα και μεστό αφηγηματικό λόγο, ο Τάσος Μακράτος μας φέρνει σε επαφή με τα μεγάλα ανθρώπινα συναισθήματα και με κορυφαία ερωτήματα της εποχής μας.

Ο Τάσος Μακράτος, γεννημένος στον Πειραιά και με σπουδές Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Σορβόννης(Παρίσι), και Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει γράψει ποίηση, πεζογραφία, φιλολογικές μελέτες και θέατρο. Έχουν εκδοθεί συνολικά δεκαεπτά έργα του. Κείμενά του έχουν μεταφρασθεί στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά και βουλγαρικά. Το έργο του έχει παρουσιασθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Νέα Υόρκη, 'Αμστερνταμ κ.α.) και μεταξύ των βραβεύσεών του αυτή της Διεθνούς Ακαδημίας Διάδοσης του Πολιτισμού της Ρώμης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί με καλάσνικοφ στη μέση του δρόμου

Μύκονος - Έγκλημα: Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Έβρος: Νεαρή αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος