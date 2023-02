“The 2Night Show”: Μπάστα - Χρυσοστόμου “φτιάχνουν” την Δευτέρα μας (εικόνες)

Life

Ξεκίνημα εβδομάδας με ξεχωριστή συντροφιά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που μιλά με τους καλεσμένους του για όλους και για όλα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Σάσα Μπάστα.

Λαμπερή, ανανεωμένη και «χειμαρρώδης» μιλάει για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, για το θεοσεβούμενο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, για τις εμφανίσεις της στην πίστα από τα εφηβικά της χρόνια, για το «μυστικό» του γάμου της με τον Δημήτρη Κουσαθανά, αλλά και για την εμπειρία της μητρότητας με τον ερχομό της μικρής Ειρήνης.

Τι θυμάται από την αξέχαστη παρουσία της, ως «κορίτσι» του Θέμου Αναστασιάδη στην εκπομπή «Όλα»;

Γιατί ήταν η «αιτία» να κοπούν κάποιες συνεντεύξεις καλεσμένων;

Πώς αντιδράει όταν ακούει τον Βαγγέλη Περρή, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, στο τηλέφωνο;

Επίσης, μιλάει για τη σχέση της με τη θρησκεία και περιγράφει με συγκίνηση το θαύμα που βίωσε και σώθηκε ο αδελφός της.

Τέλος, καταφέρνει να αφήσει τον Γρηγόρη «άφωνο» με τις μουσικές της γνώσεις.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης καλωσορίζει και τον Γιώργο Χρυσοστόμου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από τα παιδικά του χρόνια στη Ρόδο, τις αγροτικές εργασίες, τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, ενώ αναφέρεται στις

διακρίσεις και τα οικονομικά «ζόρια» που αντιμετώπισε. Γιατί έκανε ότι κοιμάται, όταν του τηλεφώνησαν να του ανακοινώσουν την υποψηφιότητά του, για το βραβείο Χορν; Για ποιο λόγο επέλεξε να μιλήσει δημόσια, για την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάστηκε κάποια στιγμή στη ζωή του;

Ποιος είναι ο προσωπικός του «δαίμονας»; Γιατί το θέατρο τον έκανε να αισθανθεί «μάγκας»;

Επίσης, εξηγεί πώς «συνδέθηκε», από την πρώτη στιγμή, με τη Φωτεινή Αθερίδου και τον ρόλο του στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1+ «The Friend», η οποία προβάλλεται τώρα και στον ΑΝΤ1, και τέλος, μας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι», όπου θα τον απολαύσουμε να ερμηνεύει, σε μία σκηνή-πασαρέλα.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

