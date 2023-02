Κόσμος

Τουρκία: Νέος σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην πολύπαθη περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ισχυρή δόνηση ταρακούνησε την Τουρκία. Που είναι το επίκεντρο του σεισμού.



Σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών σημειώθηκε στην Τουρκία στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 Ρίχτερ

Το επίκεντρό της εντοπίστηκσε σε απόσταση 9 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκειας στην Τουρκία και 75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 2χλμ.

Σύμφωνα με τη YeniSafak κάποια από τα κατεστραμμένα κτήρια κατέρρευσαν και στην περιοχή υπήρξε διακοπή ρεύματος.

Ο ανταποκριτής του CNN TURK, δήλωσε σχετικά με το νέο σεισμό στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο σεισμόπληκτο Χατάι: «Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Ήμασταν μέσα στην πόλη με τις σκηνές. ταρακουνηθήκαμε απίστευτα. οι άνθρωποι καίνε σόμπες σε πολλά σημεία. Τα παιδιά ήταν πολύ φοβισμένα. Ήταν ένας απίστευτα μεγάλος σεισμός. Δεν ήταν ένας σεισμός σαν μετασεισμός».

Η Τουρκία αποφάσισε να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις δύο περισσότερο πληγείσες επαρχίες, την Καχραμανμαράς και τη Χατάι, ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, Afad.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο νότιο τμήμα της χώρας και στη Συρία και τον θάνατο πάνω από 40.000 ανθρώπων στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Καλλιτέχνες: Συναυλία στήριξης στο ΡΕΞ (εικόνες)

Στρεπτόκοκκος: Θάνατος παιδιού στην Ελλάδα